На Украине опубликовали "убийственный" компромат на Саакашвили

Украинские СМИ опубликовали компромат на бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Информация касается уголовных дел, связанных с убийством банкира Сандро Гиргвлиани, захватом оппозиционных телеканалов и растратой государственных средств.

Ко всем этим преступлениям имеет отношение Михаил Саакашвили, утверждает украинское издание "Обозреватель". Компромат был опубликован в ответ на обвинения экс-президента Грузии, в которых тот заявил, что "Обозреватель" управляется некой группой Кононенко-Грановского.

Кроме того, издание распространило комментарий прокуратуры Грузии об убийстве тбилисского банкира Сандро Гиргвлиани, у которого, по некоторым сведениям, были конфликты с некоторыми руководителями Министерства внутренних дела республики. Правоохранители заявили, что в бытность президентом Грузии Саакашвили пообещал убийцам финансиста помилование еще до приговора суда.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Михаила Саакашвили гражданства страны 26 июля. При этом проблемы в незалежной у бывшего грузинского лидера начались еще осенью прошлого года. Тогда он покинул пост главы Одесской области, позволив себе ряд критический заявлений о Порошенко и его окружении. По словам Саакашвили, украинское руководство потакает коррупции в стране. После этого, полагают эксперты, Порошенко внес экс-главу одесской области в список своих личных врагов.





Лишение Саакашвили гражданства Незалежной вызвало широкий общественно-политический резонанс в стране. По словам лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, случившееся – это позор для страны. Таким образом, считает политик, президент Порошенко лишь пытается укрепить свою власть. А некоторые активисты пошли еще дальше: они призвали выходить на Майдан и протестовать против решения Порошенко. Украинского лидера при этом пригрозили утопить в золотом унитазе.

Между тем сам Саакашвили продолжает гастролировать по Европе в поисках лучшей доли. Последним его пристанищем стала Литва. Впрочем, получать гражданство этой страны бывший глава Одесской области почему-то не пожелал.

В то же время эксперты прочат экс-президенту Грузии поддержку от Запада. Но с одним условием: свергнуть Порошенко. По мнению украинского политолога Олега Соскина, у нынешнего лидера Незалежной очень много врагов, поэтому они постараются сместить его с президентского кресла. "Но все хотят убрать его чужими руками. Есть Саакашвили, который готов это сделать", – сказал эксперт.