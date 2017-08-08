В Крыму оценили новую глупость испуганного Киева

Заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что украинцам не нужно посещать Россию, является всего лишь нагнетением страха. Об этом заявил зампред Госсовета Республики Крым Ремзи Ильясов.

"Не то время, чтобы кому-то указывать, куда ехать", – заявил он. Ильясов отметил, что если Украина заботится о благополучии своих граждан, то она наоборот должна была организовать нормальный таможенный переход. "Ну бог с ними, время все покажет", – цитирует RT зампреда Госсовета Крыма.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что блокировка авиасообщения между Россией и Украиной была верным шагом. По его словам, гражданам Незалежной вообще не стоит посещать своего восточного соседа. "Я считаю, что нечего туда ездить", – заявил чиновник.

Омелян полагает, что украинцы могут ездить в Россию только с одной целью – для посещения родственников. "Если мы идем в Европу – мы должны идти в Европу", – подчеркну руководитель министерства инфраструктуры Украины.





Украина прервала авиационное сообщение с Россией еще в октябре 2015 года, с началом зимнего расписания. В санкционный список попали крупные российские авиаперевозчики: "Аэрофлот", S7, "Якутия" и другие. Самолеты этих компаний регулярно выполняли рейсы на территорию Крымского полуострова, который Киев до сих пор продолжает считать своей территорией.

Однако на этом нынешние украинские власти не остановились, продолжив обрубать транспортные и коммуникационные каналы с Россией, тем самым лишь усложняя жизнь своим собственным гражданам. Так, в июне руководитель внешнеполитического ведомства Незалежной Павел Климкин заявил о необходимости ужесточения пограничного контроля с Россией. "Я считаю, что мы должны перейти на биометрические паспорта", – заявил он.

