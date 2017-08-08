Неприкаянный Саакашвили нашел у Климкина российский паспорт

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин – гражданин России. Более того, он и по национальности русский. Интимные подробности жизни главы МИДа раскрыл экс-президент и экс-губернатор Михаил Саакашвили.

Бывший глава Одесской обладминистрации Украины, наездившись по Европам, остановился на короткий отдых в Литве. Но и тут ему не было покоя. Через границу дошли известия, что представитель госпогранслужбы Украины Василий Серватюк собирается отобрать у Саакашвили украинский паспорт, как только тот окажется в его владениях.

Михаил Николозович на волне расстроенных чувств вспомнил подробности биографии другого своего оппонента – главы МИДа Павла Климкина. "Министр иностранных дел Украины Климкин вместо того, чтобы заниматься делом, целыми днями звонит во все страны, куда я приезжал или собираюсь ехать, с претензиями. Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня", – написал Саакашвили в Facebook.

В заключение экс-губернатор и путешественник порекомендовал Петру Порошенко лишить Климкина украинского гражданства. "Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", - добавил он, обращаясь к президенту Украины.

Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства 26 июля. С тех пор экс-губернатор ездит по миру – из США переехал в Польшу, затем в Литву. Здесь бывший глава Одесской обладминистрации заявил, что будет бороться за возвращение ему гражданства Украины и не претендует на получение литовского. "Нет, я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально. Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться", – сказал Саакашвили журналистам.