Польша послала Украине неприятный сигнал

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что Варшава подает Киеву вполне определенный сигнал проектом нового паспорта, который возмутил Украину. По его мнению, таким образом Польша увековечивает исторические реликвии.

"Польское правительство вполне понятным образом реализует твердый польский национализм", – отметил эксперт. Он добавил, что страна готовится принимать украинских беженцев.

"По польским подсчетам, их рынок труда сможет поглотить миллион-полтора украинцев – это достаточно ощутимо. Мигрантам, которые уже прибывают на территорию Польши, сразу нужно показать, кто здесь хозяин, и где их место", – цитирует политолога РИА Новости. "Понятно, что сегодняшнюю бандеровскую украинскую идентичность Польша будет демонстративно выжигать каленым железом", – заявил Коктыш.

Он уверен, что реакция Киева Варшаву не интересует: "Киев не забывает, что Польша – это главный лоббист украинских интересов в Европе, и сбрасывать со счетов его невозможно. Не думаю, что у Киева есть ресурс надавить на Варшаву. Наоборот, у Варшавы есть ресурс надавить на Киев".

По словам специалиста, польский президент убивает двух зайцев. Анджей Дуда успокаивает граждан тем, что Волынская резня не забыта, а заодно показывает Украине, на каких условиях должны строиться их отношения, пояснил он.

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что дизайн нового паспорта – заявление о территориальных претензиях Польши к Украине. "Все это очень и очень странно. Видимо, в Киеве полагают, что восхваление бандитов ОУН, устроивших в июле 1943 года Волынскую резню, официально объявленную в Польше геноцидом, укреплению этого партнерства способствует. Словом, стороны стоят друг друга. Русофобия – единственное, что их объединяет", – цитирует сенатора "Парламентская газета".

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши Яну Пекло. Причиной стало изображение львовской часовни-ротонды на страницах польского паспорта.