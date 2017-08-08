Польша послала Украине неприятный сигнал
"Польское правительство вполне понятным образом реализует твердый польский национализм", – отметил эксперт. Он добавил, что страна готовится принимать украинских беженцев.
"По польским подсчетам, их рынок труда сможет поглотить миллион-полтора украинцев – это достаточно ощутимо. Мигрантам, которые уже прибывают на территорию Польши, сразу нужно показать, кто здесь хозяин, и где их место", – цитирует политолога РИА Новости. "Понятно, что сегодняшнюю бандеровскую украинскую идентичность Польша будет демонстративно выжигать каленым железом", – заявил Коктыш.
Он уверен, что реакция Киева Варшаву не интересует: "Киев не забывает, что Польша – это главный лоббист украинских интересов в Европе, и сбрасывать со счетов его невозможно. Не думаю, что у Киева есть ресурс надавить на Варшаву. Наоборот, у Варшавы есть ресурс надавить на Киев".
По словам специалиста, польский президент убивает двух зайцев. Анджей Дуда успокаивает граждан тем, что Волынская резня не забыта, а заодно показывает Украине, на каких условиях должны строиться их отношения, пояснил он.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что дизайн нового паспорта – заявление о территориальных претензиях Польши к Украине. "Все это очень и очень странно. Видимо, в Киеве полагают, что восхваление бандитов ОУН, устроивших в июле 1943 года Волынскую резню, официально объявленную в Польше геноцидом, укреплению этого партнерства способствует. Словом, стороны стоят друг друга. Русофобия – единственное, что их объединяет", – цитирует сенатора "Парламентская газета".
Напомним, Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Польши Яну Пекло. Причиной стало изображение львовской часовни-ротонды на страницах польского паспорта.
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