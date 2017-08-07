Хищный Запад готов рвать Украину на части

Польша ожидает окончательного краха экономики Украины и банкротства страны, чтобы начать процесс реституции – возвращения собственности, которая ранее принадлежала полякам на нынешней территории Незалежной. Об этом заявил глава украинского независимого профсоюза "Защита труда" Олег Верник.

По его словам, Варшава по-прежнему считает эту собственность своей и будет пытаться лоббировать вопрос ее возврата через украинский парламент. "Теоретически Польша уже сейчас может начать процесс лоббирования в нашей Верховной Раде закона о реституции. Но думаю, что все же немного потянут. Ударят именно тогда, когда наша долговая яма уже будет даже теоретически непреодолимой", – написал он на своей странице в Facebook.

Впрочем, полякам вряд ли придется продвигать этот процесс, ведь украинские власти, сломя голову кинувшиеся в Европу, готовы и сами раздать Незалежную по частям. Так, в конце прошлого года власти города Львов на Западной Украине, который ранее входил в состав Польши, призвали готовиться к возврату собственности ее прежним владельцам.

По словам мэра города Андрея Садового, для украинцев это не будет "страшно и болезненно". "Если во Львове жила семья, у которой все наглым образом отобрали и у которой есть документы на это имущество, надо его возвращать. В любом случае надо находить компромиссы"", – заявил он.





Ну а пока украинские политики призывают "не нагнетать обстановку", в самой Польше предсказывают масштабную социально-экономическую катастрофу Незалежной в ближайшие годы. Так, в конце июля в издании Rzeczpospolita предсказали запустение Украины из-за массовой миграции граждан страны на Запад и стремительного снижения рождаемости. По словам руководителя отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute Анджея Талаги, которого цитировало издание, Незалежная постепенно будет становиться настоящей "геополитической дырой".

При этом газета подчеркивает ,что польские власти должны быть готовы к дальнейшей деградации Украины и вести себя с ней не как с равным партнером, а как к "прикованным к постели больным". Кроме того, в Rzeczpospolita отметили, что в Польше в настоящий момент находятся более миллиона мигрантов из Незалежной, и их количество продолжает стремительно увеличиваться. Этому способствует, помимо прочего, введение безвизового режима со странами ЕС.

