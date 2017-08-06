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Политика

Тиллерсон сбежал от журналистов после беседы с Лавровым

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/Glen Johnson
На полях саммита АСЕАН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Поле беседы, продлившейся час, американский дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов.
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Сразу после завершения переговоров с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым глава Госдепа США Рекс Тиллерсон направился к своему кортежу и уехал, не сделав никаких заявлений для журналистов, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на Associated Press. Вместо сбежавшего от представителей СМИ коллеги об обстоятельствах разговора распространился Сергей Лавров.

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"Его интересовали прежде всего – с этого он начал – подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в конгрессе США", – цитирует РИА Новости главу МИД России. Российская сторона свою позицию по этому вопросу озвучила.

"Собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналу "Россия". Там все подробно было сказано, объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации", – заметил Сергей Лавров.

Также на встрече обсуждались перспективы сотрудничества стран в сфере кибребезопасности и контакты по международным проблемам, в частности – по ситуации на Корейском полуострове. Помимо этого, стороны договорились дать поручения по налаживанию диалога по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Сергей Лавров рассказал об итогах встреч и с коллегами из других стран, в частности – из Турции и Китая.

Автор: Геннадий Куприянов6 августа 2017, 17:19

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