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Политика

Трамп помахал ядерной дубинкой перед носом России

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Yin Bogu
Испытание Соединенными Штатами модернизированной ядерной бомбы увеличивает риск угрозы для России. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.
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По его словам, испытание в Неваде модернизированной версии тяжелой ядерной бомбы B61-12 не является неожиданностью. "Еще года 1,5-2 назад американцы заявили, что те бомбы, которые дислоцируются на территории Германии, будут модернизироваться. Они давно пообещали их модернизировать2, – сказал Баранец в эфире телеканала "Звезда".

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Вместе с тем военный эксперт подчеркнул, что это серьезный фактор, который обязаны учитывать в Министерстве обороны России и Генштабе вооруженных сил. "Американцы увеличили потенциал ядерной угрозы для России", – добавил бывший военный.

В свою очередь, председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Озеров заявил, что российские специалисты тщательно проанализируют степень угрозы, которую несет испытание ядерного оружия США. Он отметил, что принятие на вооружение модернизированной бомбы способно нарушить ядерной паритет между двумя странами.

Фото: wikipedia.org

Испытание было проведено во вторник, 29 августа, в штате Невада. Бомба была сброшена с истребителя F-15E. Испытание проводилось с целью проверки способности самолета к доставке "груза", а также оценки неядерных функций бомбы. B61-12 должна будет заменить четыре устаревшие модификации бомбы B61 в ядерном арсенале Соединенных Штатов, размещенном на авиабазах вооруженных сил США в Европе.

Напомним, ранее Вашингтон заявил, что Украине нецелесообразно иметь ядерное оружие. Таким образом американцы прокомментировали уже не первый год идущие в украинских политических верхах разговоры о целесообразности обладания оружием массового поражения.

По словам спецпредставителя Вашингтона по Украине Курта Волкера, ядерное оружие вряд ли было бы "чем-то положительным" для этой страны. "Мне бы не хотелось, чтобы Украина снова восстанавливала этот процесс", – заявил политик.

Автор: Иван Поляков29 августа 2017, 19:57

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