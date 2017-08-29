В Белом доме придумали обидное прозвище Иванке Трамп

Поведение президента США и членов его семьи вызывают все большее недовольство в окружении первого лица государства. Обидного прозвища удостоилась даже дочь американского лидера, Иванка Трамп.

Поводом для особого раздражения членов администрации становятся королевские замашки президентской семейки. Так, Иванку Трамп в Белом доме за глаза называют "королевской принцессой".

Титул "старшая дочь английского короля" (или "королевская принцесса" – так можно дословно перевести "princess royal") присваивается британским монархом старшей дочери. Титул пожизненный, и носить его может лишь одна из дочерей. За всю британскую историю было семь королевских принцесс, нынешняя обладательница титула – дочь Елизаветы II принцесса Анна.

Прозвище Иванки Трамп всплыло в комментарии одного из бывших советников американского президента после инцидента в Гамбурге. На июльском саммите G20 Дональд Трамп обеспокоился "стрессовым положением", в котором оказалась его дочь и главный советник главы государства. "Если бы она не была моей дочерью, ей было бы намного легче", – сказал на встрече президент. И в качестве утешения предложил Иванке на время занять его место рядом с главами других государств. Эксперты и политики, в том числе и канцлер ФРГ Ангела Меркель, расценили этот шаг как грубейшее нарушение протокола.

Как пишет издание Vanity Fair, критики семейства Трампов утверждают, что Иванка и её супруг Джаред Кушнер оказались неэффективными членами команды. Возмущает их и сам принцип кумовства, по которому президент распределял посты в администрации. "Простите, но это не королевская семья, а она не ​старшая дочь английского короля", – цитирует издание одного из бывших помощников американского лидера.

По информации, полученной журналистами от своих источников, Джаред Кушнер и Иванка Трамп буквально царят в Западном крыле Белого дома. В их окружении признаются, что пара иногда наводит на сотрудников страх. Дети Трампа, по их данным, окружили себя огромным числом помощников и советников, управляет которыми некая личность, которую все называют "директор". Кроме того, у Джареда и Иванки на первом месте верность семье и компании, и только затем следуют интересы США, уверены в администрации.