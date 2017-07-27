В Донбассе ждут "десант" из США

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы принять у себя "десант" представителей США и обеспечить их полную безопасность. С таким заявлением выступили представители ДНР и ЛНР.

Несколько дней назад находящуюся под контролем Киева часть Донбасса посетил недавно назначенный спецпредставитель Вашингтона по Украине Курт Волкер. После этого депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что посланник США может побывать и на территории самопровозглашенных республик.

В ДНР и ЛНР заверили, что "без труда" смогут организовать посещение Донбасса американскими официальными лицами, передает газета "Известия". "К нам приезжали высокопоставленные лица из ООН, ОБСЕ и не только. Во всех случаях мы обеспечивали безопасность должным образом. Проблемы в том, чтобы визиты проходили без рисков, нет. Если у них возникнет желание, мы обеспечим их безопасность", – цитирует газета заместителя командующего армии Донецкой республики Эдуарда Басурина.

В самопровозглашенных республиках отметили, что заинтересованы в визите представителей Соединенных Штатов, которые смогут увидеть ситуацию такой, какая она есть, без пропаганды Киева. Это, в свою очередь, поможет Вашингтону составить объективное мнение о ситуации в регионе, уверены в ДНР и ЛНР. "Если представители стран Запада хотят узнать объективную информацию о происходящем, они сами должны проявить инициативу и посетить этот регион", – заявил зампред Народного совета Луганской республики Владислав Дейнего.





Такой же позиции придерживается глава Народного совета ДНР Денис Пушилин. Он с сожалением отметил, что пока никто в Вашингтоне не выразил желание посетить Донбасс. Вместе с тем он подчеркнул, что республика ценит любые усилия, которые направлены на достижение мира в регионе. "Мы положительно оцениваем попытки всех политических игроков внести свою лепту в мирное разрешение конфликта", – сказал политик.

Ну а пока американцы не торопятся посетить самопровозглашенные республики, Киев считает для себя возможным продолжать нарушать минские договоренности и терроризировать жителей Донбасса. Так, в среду, 26 июля, Украина прекратила подачу электричества в ДНР и ЛНР.

Частично регион сумеет покрыть потребности в электричестве за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, находящихся под контролем республик. Кроме того, дефицит энергии компенсируется за счет поставок из России.

Отключение электричества стало еще одним актом агрессии со стороны официального Киева. Это происходит на фоне продолжающейся с января этого года транспортной и экономической блокады Донбасса, которая была начата группировками радикалов. Свои действия они объяснили борьбой с контрабандой угля, подчеркнув при этом, что торговые операции с ДНР и ЛНР в условиях войны недопустимы. Позднее президент Петр Порошенко своим указом поддержал их действия.





В ответ самопровозглашенные республики перевели под свою юрисдикцию ряд крупнейших предприятий региона, до того момента отчислявших налоги в Киев. Среди них – принадлежащие олигарху Ринату Ахметову компании холдинга ДТЭК.

Так, на Луганщине под управление местных властей переведены такие предприятия, как "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и ПАО "Краснодонуголь". По самым скромным подсчетам, Украина потеряла около пяти миллиардов долларов ежегодного дохода.

