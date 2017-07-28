Украина похвасталась оружием прошлого века

На Украине предприятия госконцерна "Укроборонпром" представили якобы новое термобарическое оружие. Оценил очередные "новинки" украинской военной промышленности секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на Гончаровском полигоне ВСУ, расположенном в Черниговской области.

Были представлены пехотный огнемет РПО-16, который разработан НИИ химических продуктов, и гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП "МФ "Артем". Украинские "новинки" высмеяли пользователи Сети.

"Враги сдадутся без огня": Турчинов показал "супероружие" Ахаха, поставили НУРСы на тележку из картона", - написал один из читателей. Сам Турчинов остался "ноу-хау" доволен. "На полигоне была проверена эффективность украинских термобарических боеприпасов. Таких практически на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16", – цитирует секретаря СНБО официальный сайт "Укроборонпром".

21 век: Украина. Турчинов презентовал новейшую реактивную установку.

20 век: Афганистан, Абхазия, Приднестровье.

P.S. Ливия, Сирия и др. pic.twitter.com/nrL7S4KHyi — Макс ЧЕпай™ (@Maks___Chepay) 25 июля 2017 г.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков подтвердил, что все "новые" украинские разработки являются развитием советских систем вооружения, сообщает ФБА "Экономика сегодня". "Украинцам достались склады хранения, которые были рассчитаны на комплектование армий трех военных округой Советского Союза. Все, что можно, украинцы успели к 2014 году распродать и поэтому в Донбассе начали воевать тем, что осталось", – констатирует Леонков.