Путин сменил посла России в США

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Кисляка от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя от страны при Организации американских государств в Вашингтоне. Также российский лидер назначил российским послом в США Анатолия Антонова, освободив его от должности заместителя министра иностранных дел, передает "Газета.ru". Сообщается, что к своим новым обязанностям дипломат приступит с 1 сентября. Сергей Кисляк официально закончил свою миссию в Вашингтоне еще 22 июля.