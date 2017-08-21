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Путин сменил посла России в США

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Кисляка от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя от страны при Организации американских государств в Вашингтоне. Также российский лидер назначил российским послом в США Анатолия Антонова, освободив его от должности заместителя министра иностранных дел, передает "Газета.ru".  Сообщается, что к своим новым обязанностям дипломат приступит с 1 сентября. Сергей Кисляк официально закончил свою миссию в Вашингтоне еще 22 июля.

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