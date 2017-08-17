Раскрыты причины странного поведения Трампа

Физиогномист Сергей Дюпин попытался объяснить причины чрезмерно сильного рукопожатия, которое уже стало неотъемлемым элементом стиля поведения главы Белого дома. По мнению эксперта, таким образом американский лидер пытается показать свою значимость в глазах собеседника.

Дюпин отметил, что сильным рукопожатием Трамп сразу дает понять собеседнику, что тот имеет дело с влиятельным и могущественным человеком. "Захват проявляется у него во всем: захват власти, захват денег. Он показывает себя как лидер, как захватчик в какой-то степени", – заявил он.

Кроме того, эксперт проанализировал черты лица американского лидера. По мнению физиогномиста, глава Белого дома наделен стрессоустойчивостью и способен выдержать любые жизненные невзгоды. Дюпин отметил, что Трамп также является большим скептиком, к тому же не привыкшим отдавать уже полученное.

Эксперт также убежден, что 45-го президента США невозможно подавить психологически. Он опроверг утверждения некоторых СМИ, что политик якобы является непредсказуемым и спонтанным. Физиогномист полагает, что если бы он действительно был таким, то вряд ли смог бы достигнуть таких вершин в бизнесе и политике.

Стоит отметить, что ранее психологи уже отмечали, что сильным рукопожатием глава Белого дома пытается продемонстрировать свою силу. В числе "жертв" американского лидера оказались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава кабинета министров Вьетнама Нгуен Суан Фук и другие политики.





Курьезный случай произошел в мае и на встрече Трампа с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Последний, видимо, был к тому времени наслышан о стиле рукопожатия американского лидера, и решил продемонстрировать в ответ свою силу. Когда оба лидера поздоровались глава Таджикистана дернул президента США к себе.

В результате возникла неловкая пауза. Она длилась лишь семь секунд, напоминая известную игру в перетягивание канатов.







Кроме того, СМИ сообщали и о некоторых других странностях поведения миллиардера. Как писала ранее газета Daily Mail, Трамп постоянно передвигает предметы, находящиеся рядом с ним на столе. По мнению таблоида, это может говорить о наличии психического заболевания у политика.

