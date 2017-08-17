Беззащитного Януковича бросили на растерзание Киеву

В деле бывшего президента Украины Виктора Януковича произошел неожиданный поворот. Адвокат Виталий Мешечек заявил, что отказывается защищать его из-за сложности процесса.

"Я занимаюсь индивидуальной адвокатской практикой, не вхожу ни в одно адвокатское объединение, не имею помощников. Закон о бесплатной помощи исключает привлечение одновременно нескольких государственных защитников", – заявил Мешечек 17 августа на заседании по делу бывшего украинского лидера.

Он не может принимать участие в процессе, поскольку Янукович нуждается "в более качественной и надлежащей защите". "Прошу принять мой отказ от исполнения обязанностей по защите", – добавил юрист.

На Украине бывшего президента обвиняют в государственной измене. По версии следствия, в дни февральского переворота в Киеве в 2014 году Янукович направил письмо в Москву с просьбой ввести российские войска. Экс-лидер Украины отвергает все обвинения.





В мае 2017 года Оболонский районный суд разрешил допросить Януковича, в июне началось рассмотрение дела по существу. Обвинение требует для подследственного высшей меры наказания, однако на Украине действует мораторий на смертную казнь, и политику может грозить пожизненное заключение.

В условиях творящегося в стране правового беспредела киевский суд вряд ли вынесет решение, противоречащее интересам властей. А в их планах – упрятать бывшего главу государства за решетку до конца дней. Слишком уж много он знает и слишком много может рассказать.

