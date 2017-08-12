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Политика

Шутники вывели из себя грозного Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksandr Gusev
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попался на удочку пранкеров. Политик поставил ультиматум олигархическому режиму президента Украины Петра Порошенко.

Продолжение: Пранкеры полгода водили за нос наивного Саакашвили
прочитано 1367 раз

Поговорили с политиком знаменитые пранкеры Вован и Лексус. Один из них представился Саакашвили заместителем главы администрации украинского лидера.

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 Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

Основной темой разговора стало решение властей Незалежной лишить Саакашвили паспорта. "Если меня пускают в страну – это одна история. Если препятствия мне будут делать – им мало не покажется", – заявил политик. При этом президента Украины он назвал "олигархическим типажом" и пообещал разобраться с этим режимом, если ему не вернут гражданство.

"Он еще не знает, с кем имеет дело", – заключил грозный Саакашвили. Бывший губернатор Одесской области напомнил, что у него много энергии и связей, и он готов использовать все доступные инструменты в борьбе против Порошенко, передает телеканал "Россия".

Напомним, украинский лидер издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства 26 июля. С тех пор экс-губернатор ездит по миру – из США переехал в Польшу, затем в Литву.

Как писали Dni.Ru, в Вильнюсе бывший глава Одесской обладминистрации заявил, что будет бороться за возвращение ему гражданства Украины и не претендует на получение литовского. "Нет, я должен вернуть украинское гражданство, оно было отнято нелегально. Многие украинцы возмущены и почувствовали бы себя брошенными, если я за них не буду бороться", – сказал Саакашвили журналистам.

Автор: Евгений Мышко12 августа 2017, 13:32

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