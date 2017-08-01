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Политика

В США раскрыли план поставок оружия на Украину

Фото: Scott Nelson/Gettyimages.ru
США не исключают поставок летального оружия на Украину в целях обороны. Но пока речь идет только об оборонительном вооружении.
прочитано 233 раза

Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок на Украину оборонительного вооружения. К таковому, по мнению Вашингтона, относятся в том числе противотанковые ракеты, средства противовоздушной обороны и ракетные комплексы Javelin, сообщает Wall Street Journal. 

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Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, США планируют поставлять оружие в целях защиты Украины от "агрессивных действий со стороны Москвы". Однако представительница Пентагона Мишель Балданса заявила, что США не исключают поставок летального оружия на Украину. Естественно, также в целях обороны.

Между тем и в Кремле, и в ЕС считают, что поставка вооружения на Украину не разрешит пылающий там конфликт. Наоборот, вооруженное противостояние неминуемо разгорится с новой силой. Кроме того, такой шаг Вашингтона сведет на нет все достигнутые ранее договоренности в рамках минского процесса.

К слову, на Украине предприятия госконцерна "Укроборонпром" представили якобы новое термобарическое оружие. Оценил очередные "новинки" украинской военной промышленности секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на Гончаровском полигоне ВСУ, расположенном в Черниговской области. Были представлены пехотный огнемет РПО-16, который разработан НИИ химических продуктов, и гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП "МФ "Артем". Украинские "новинки" высмеяли пользователи Сети.

"Враги сдадутся без огня": Турчинов показал "супероружие" Ахаха, поставили НУРСы на тележку из картона", – написал один из читателей. 

Автор: Алексей Минин1 августа 2017, 08:33

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