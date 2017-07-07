Неандерталец Трамп кошмарит Европу

Главные действующие лица предстоящего саммита "Большой двадцатки" уже съехались в Гамбург. Одним из самых важных событий международного форума в этом году станет встреча на его полях Владимира Путина и Дональда Трампа. Последнего ждет "особый" прием в виде акций протеста, на которые собралось местное население, а также жители других городов и стран.

Уже несколько дней во втором по величине городе Германии антиглобалисты устраивают акции протеста, на улицах то и дело происходят стычки с полицией. По последним данным, в ходе беспорядков травмы получили более 100 стражей порядка. О пострадавших среди протестующих пока не сообщается.



Власти Гамбурга заявили, что не будут запрещать демонстрации, но подготовка к ним велась серьезная. Помимо увеличения численности полицейских, была усилена их экипировка. Кроме штатных пистолетов, некоторые подразделения вооружены винтовками, шумовыми гранатами и другим оружием.

Отметим, что антиглобалисты в принципе не любят лидеров крупных мировых держав, но "особые чувства" испытывают к Америке. Причем весьма давно. В этот раз ненависть к США помножилась на неприязнь к главе государства Дональду Трампу. Выразить протест американскому лидеру решили около 150 тысяч человек, среди них – известные личности, в том числе политики.

Например, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио намерен не только приехать в Гамбург, но и принять участие в демонстрации, открыто заявив о своей позиции. На эту информацию отреагировал сын президента США: он напомнил де Блазио, что в городе у противника капитализма крушатся системы здравоохранения и образования.

NYC mayor goes to G20 to protest against capitalism while the City's education, infrastructure etc rots under his "progressive" stewardship! https://t.co/B2W1q8qh0c — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 6 июля 2017 г.

Негативное отношение к визиту Трампа в Гамбург всячески подогревается журналистами. Немецкая пресса не упускает возможности вставить по этому поводу шпильку. Handelsblatt называет политика "невозможным президентом", представляя его читателям настоящим неандертальцем.

В свою очередь Die Welt заявляет, что Германия шарахается от Трампа как от чумного. При этом издание признает, что официальный Берлин находится в зависимости от "своенравного президента" США, и пугает Европу "гипотетическими опустошительными событиями эры Трампа".

"Невозможный президент": Немецкая пресса не в восторге от Трампа. Кстати, Handelsblatt - газета, в которой вышла статья Путина о G20 pic.twitter.com/XmNRc0ZLmF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.

Помимо основной повестки саммита G20, мир внимательно следит за тем, что происходит на его полях. В числе разного рода встреч особняком стоят предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры мировых держав увидятся впервые с момента избрания нового президента США.

К обсуждению планируется несколько глобальных вопросов, в том числе урегулирование конфликта в Сирии, ситуация на Украине, спор вокруг ареста российской дипсобственности в США. Но главное - в ходе консультаций президенты России и США познакомятся лично.





Кроме встречи с Дональдом Трампом, у российского лидера в Гамбурге запланированы переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном. Здесь, вероятнее всего, ключевыми также станут сирийская и украинская темы. Эксперты не ждут прорывных результатов от общения двух президентов. Скорее будет детально рассмотрен так называемый план Макрона по урегулированию конфликта в Донбассе, полагают они.

Непосредственно на саммите G20 политики уделят внимание четырем глобальным темам. Представители стран "Большой двадцатки" обсудят экономический рост и торговлю, изменения климата, миграционные процессы и цифровую экономику.

