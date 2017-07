Неандерталец Трамп кошмарит Европу

Уже несколько дней во втором по величине городе Германии антиглобалисты устраивают акции протеста, на улицах то и дело происходят стычки с полицией. По последним данным, в ходе беспорядков травмы получили более 100 стражей порядка. О пострадавших среди протестующих пока не сообщается.



Власти Гамбурга заявили, что не будут запрещать демонстрации, но подготовка к ним велась серьезная. Помимо увеличения численности полицейских, была усилена их экипировка. Кроме штатных пистолетов, некоторые подразделения вооружены винтовками, шумовыми гранатами и другим оружием.

Отметим, что антиглобалисты в принципе не любят лидеров крупных мировых держав, но "особые чувства" испытывают к Америке. Причем весьма давно. В этот раз ненависть к США помножилась на неприязнь к главе государства Дональду Трампу. Выразить протест американскому лидеру решили около 150 тысяч человек, среди них – известные личности, в том числе политики.

Например, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио намерен не только приехать в Гамбург, но и принять участие в демонстрации, открыто заявив о своей позиции. На эту информацию отреагировал сын президента США: он напомнил де Блазио, что в городе у противника капитализма крушатся системы здравоохранения и образования.

NYC mayor goes to G20 to protest against capitalism while the City's education, infrastructure etc rots under his "progressive" stewardship! https://t.co/B2W1q8qh0c