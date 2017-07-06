Меркель предала Трампа ради Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель ведет двойную игру, заискивая перед президентом США. Стало известно, что она вступила в закулисные переговоры с Россией. Немецкие СМИ публикуют фантастические истории об отношениях Дональда Трампа с Кремлем, упуская из виду "порочную" связь Берлина с Москвой.

Германия стоит на пути США в стремлении расколоть Европу и при этом помогает России в достижении целей, которые выгодны немецким корпорациям, пишет Forbes. Один из ярких примеров – российские углеводороды и зависимость от них Старого Света.

Логично рассуждать, что Европа должна выступать против попыток России доминировать на европейском рынке природного газа. К этому ее всячески подталкивают и США. Американский сенат объявил войну проекту "Северный поток – 2", почти единогласно одобрив санкции за предполагаемое вмешательство Кремля в выборы 2016 года.

На этом фоне очень странно выглядит позиция Берлина, который выступает главным сторонником "Северного потока – 2" – второго трубопровода в Балтийском море для доставки российского газа в Германию. Это удвоит пропускную способность маршрута и лишит Украину статуса транзитера.





В проекте участвует "Газпром", а бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер является членом правления концерна. Кроме того, министры экономики и иностранных дел Германии поддерживают тесные деловые связи с Россией, несмотря на присоединение Крыма, вооруженный конфликт в Украине и приписываемые Москве кибератаки.

Немецкие сторонники Владимира Путина говорят, что политика не должна мешать бизнесу, пишет издание. Да и Ангела Меркель заявляла, что "Северный поток – 2" является бизнес-решением частных компаний, в том числе энергетических гигантов Германии. Получается, фрау канцлер как гарант европейского единства оказывается в конфликте с ЕС и Украиной. Киев – ярый противник "Северного потока – 2", из-за которого страна-транзитер будет терять по два миллиарда долларов ежегодно.





В связи с этим Forbes задается вопросом: неужели немецкие корпорации не понимают, что сотрудничество самых мощных концернов страны с "Газпромом" дает безошибочное послание о нормализации отношений? "Нет, госпожа Меркель, Вы не можете отделить политику от бизнеса. Если Вы поступите таким образом, это будет только на руку Путину", – заключает автор статьи.

И будто в подтверждение написанного во влиятельном издании 6 июля агентство Reuters сообщило, что вопреки санкциям Европейского союза Siemens поставляет в Крым турбины для электростанций. Представитель немецкой компании опроверг эту информацию, но, как известно, дыма без огня не бывает. Очевидно, что крупный европейский бизнес терпит убытки от антироссийских санкций и готов всеми правдами и неправдами обходить их.