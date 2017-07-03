Меркель и Макрон предложили Путину Украину на завтрак

Президент России Владимир Путин в рамках саммита G20 проведет рабочий завтрак с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Подробности встречи раскрыл помощник главы государства Юрий Ушаков.

Переговоры состоятся 8 июля в Гамбурге. Ушаков уточнил, что для обсуждения за завтраком лидеры выбрали достаточно непростую тему – ситуацию на Украине.

Помощник президента добавил, что представители Киева не были приглашены на саммит. Поэтому обсуждение судьбы Украины будет проходить без участия главы государства Петра Порошенко.

Рассказал Ушаков и о других планах Владимира Путина на саммите G20. Президент прилетит в Гамбург вечером 6 июля. Уже на следующий день запланирована совместная фотосессия, а затем – неформальная встреча глав делегаций БРИКС. Только после этого начнутся официальные переговоры глав государств, входящих в "Большую двадцатку", передает РИА Новости.

Напомним, что саммит G20 пройдет с 7 по 9 июля 2017 года в немецком Гамбурге. "Большая двадцатка" – клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира.

Как писали Dni.Ru, во время саммита возможна встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Это будет первое личное общение двух политиков.