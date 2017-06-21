Макрон рассказал об уважении к Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью испанской газете El Pais рассказал о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину. "Я уважаю Владимира Путина", – цитирует РИА ФАН главу Франции. Он вспомнил, как проходила их двусторонняя встреча. "У меня с ним был конструктивный обмен мнениями. У нас есть реальные разногласия, в частности, по Украине, но он увидел, какова моя точка зрения", – подчеркнул Макрон. Он добавил, что для победыв над терроризмом необходима поддержка всего мирового сообщества, в особенности – России.