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Политика

Макрон рассказал об уважении к Путину

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью испанской газете El Pais рассказал о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину. "Я уважаю Владимира Путина", – цитирует РИА ФАН главу Франции. Он вспомнил, как проходила их двусторонняя встреча. "У меня с ним был конструктивный обмен мнениями. У нас есть реальные разногласия, в частности, по Украине, но он увидел, какова моя точка зрения", – подчеркнул Макрон. Он добавил, что для победыв над терроризмом необходима поддержка всего мирового сообщества, в особенности – России.

21 июня 2017, 21:52

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