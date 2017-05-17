Под Москвой по тревоге подняли С-400

В ходе учений под Москвой поднят по тревоге ракетный полк, вооруженный системами С-400 "Триумф". Во время тренировки совершены условные пуски ракет, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
После совершения условных пусков колонна, состоящая из "Панцирей" и систем С-400, отправилась в новый позиционный район. По пути полк отразил атаку диверсионной группы.
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