Трамп публично унизил Макрона

Во время визита в Париж, приуроченного ко Дню взятия Бастилии, американский президент Дональд Трамп угодил в неприятную историю из-за несоблюдения протокола и взаимных претензий со СМИ. В этот раз косвенным участником скандала стал еще и лидер Франции Эммануэль Макрон.

После совместной пресс-конференции президент Франции объявил, что право задать последний вопрос американскому лидеру предоставляется корреспондентам из США. Однако глава Белого дома предоставил эту возможность сотруднику китайского телеканала Phoenix.

Как отметил CNN, подобное поведение является нарушением протокола. К тому же Дональд Трамп в присутствии журналистов дал понять, что ему безразлично мнение французского коллеги. Эммануэль Макрон мог бы расценить это как публичное унижение, подчеркнули эксперты.

Впрочем, в окружении лидера США не видят в этом ничего особенного. "Президент Трамп, как и члены журналистского корпуса Белого дома, поддерживает свободу прессы и вправе выбирать для вопроса любого репортера", – цитирует Life.ru первого заместителя пресс-секретаря администрации главы государства Сару Сандерс.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп вместе с женой Меланьей прибыл в Париж по приглашению Эммануэля Макрона. Визит приурочен к одной из самых главных дат в истории Франции – Дню взятия Бастилии. Главы государств побеседовали об итогах саммита G20, борьбе с терроризмом и урегулировании ситуации в Сирии.