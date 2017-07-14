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Политика

Трамп публично унизил Макрона

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: Matt Cardy/Gettyimages.ru
Во время визита в Париж, приуроченного ко Дню взятия Бастилии, американский президент Дональд Трамп угодил в неприятную историю из-за несоблюдения протокола и взаимных претензий со СМИ. В этот раз косвенным участником скандала стал еще и лидер Франции Эммануэль Макрон.
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После совместной пресс-конференции президент Франции объявил, что право задать последний вопрос американскому лидеру предоставляется корреспондентам из США. Однако глава Белого дома предоставил эту возможность сотруднику китайского телеканала Phoenix.

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Как отметил CNN, подобное поведение является нарушением протокола. К тому же Дональд Трамп в присутствии журналистов дал понять, что ему безразлично мнение французского коллеги. Эммануэль Макрон мог бы расценить это как публичное унижение, подчеркнули эксперты.

Впрочем, в окружении лидера США не видят в этом ничего особенного. "Президент Трамп, как и члены журналистского корпуса Белого дома, поддерживает свободу прессы и вправе выбирать для вопроса любого репортера", – цитирует Life.ru первого заместителя пресс-секретаря администрации главы государства Сару Сандерс.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп вместе с женой Меланьей прибыл в Париж по приглашению Эммануэля Макрона. Визит приурочен к одной из самых главных дат в истории Франции – Дню взятия Бастилии. Главы государств побеседовали об итогах саммита G20, борьбе с терроризмом и урегулировании ситуации в Сирии.

Автор: Геннадий Куприянов14 июля 2017, 08:23
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