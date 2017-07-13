Как Трамп влюбил в себя Макрона

Президенты Франции и США встречаются уже четвертый раз. Поводом для очередной беседы Эммануэля Макрона и Дональда Трампа стал отмечаемый 14 июля День взятия Бастилии. Французский лидер лично пригласил своего заокеанского коллегу на торжества в Париж.

Трамп и Макрон отужинают в честь национального праздника Франции в ресторане на втором этаже Эйфелевой башни. По такому случаю ее закроют для посетителей. А до этого президенты посмотрят военный парад на Елисейских Полях.



За день до визита президента США Макрон дал большое интервью газете Ouest France, в котором чуть ли не признался в любви к Дональду Трампу.

"Европа и США все еще нуждаются друг в друге, несмотря на наличие большого количество разногласий в сферах торговли и климата", - заявил президент Пятой республики. Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Европа все еще рассчитывать на Америку, Макрон сказал, что европейцы нуждаются в США.

Можно вспомнить, что раньше французский лидер достаточно жестко критиковал американского коллегу, а теперь специально пригласил его на праздник и пропел дифирамбы. Два президента плотно общались до этого на саммитах НАТО, G7 и на прошлой неделе в рамках встречи G20.

Приглашение Трампа со стороны главы Франции символично, так же как и приглашение ранее Владимира Путина, рассказала RT эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова. Она заметила некоторое сходство между визитом в Париж президента России 29 мая 2017 года и нынешним приездом американского лидера.

В обоих случая инициатива исходит от французской стороны. В обоих случаях приглашаются лидеры, которых Макрон критиковал во время предвыборной кампании. Наконец, обоим лидерам оказывается помпезный прием, демонстрирующий величие Франции и значение ее президента.

На время визита президента США во Францию Эйфелева башня будет закрытаhttps://t.co/z3WxeRh1Hv pic.twitter.com/rxa0JCC7XF — Практика (@PraktikaNews) 13 июля 2017 г.

"Макрон, безусловно, хочет показаться сильным лидером. Он хочет провести своеобразную ось Париж – Берлин – Москва, но это будет не ось дружбы или союзничества, а скорее ось соперничества", – утверждает Платонова.

Между тем, как сообщается в официальном заявлении Белого дома, на встрече лидеров США и Франции в центре внимания будут вопросы урегулирования ситуации в Сирии и борьбы с терроризмом. Кроме того, ожидается, что стороны обсудят итоги прошедшего саммита G20.

Не исключено, что среди тем, которые также затронут президенты, – выход США из Парижского соглашения по борьбе с изменением климата 2015 года, ситуация на Украине, вопросы торгово-экономического и военного сотрудничества. По некоторым из этих проблем между Парижем и Вашингтоном остаются серьезные расхождения.