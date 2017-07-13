Зоозащитники поддержали закон о животных

Главы регионов могут начать решать проблемы с животными уже сейчас, до принятия соответствующего законопроекта. Госдума направила обращение губернаторам. В то же время затягивать рассмотрение соответствующего документа парламентарии не намерены.

Совет Думы на заседании 13 июля решил направить обращение главам российских регионов. Губернаторов просят взяться за решение проблем, не дожидаясь принятия закона об ответственном обращении с животными, заявила председатель совета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.

"Проблема эта есть, все в ожидании принятия такого закона. Принято решение направить обращения в субъекты России – с тем, чтобы, зная, какие нормы в данном законе будут предусмотрены, руководителями регионов были приняты меры по предотвращению фактов, которые сегодня очень беспокоят наших зоозащитников", – сказала Савастьянова журналистам.

Депутат рассказала о встрече с представителями общественных организаций по защите прав животных, которая состоялась накануне. "У них нет ни замечаний, ни претензий, ни предложений к тому законопроекту, который сейчас находится в работе в Госдуме. Такая оценка неслучайна, потому что профильным комитетом действительно проведена очень большая работа и с экспертными сообществами, и с представителями самих общественных организаций", – подчеркнула Савастьянова.

В свою очередь, председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила журналистам, что законопроект об ответственном обращении с животными будет принят в осеннюю сессию. По словам депутата, это связано с необходимостью корректировки смежного законодательства – при этом сам законопроект находится в высшей степени готовности.

Тимофеева подчеркнула, что все нормы дорабатывались вместе с представителями зоозащитных организаций. Депутат рассказала, что на несколько недель зоозащитники и парламентарии стали партнерами. Комитет получил множество обращений как от известных деятелей – к примеру, Илоны Броневицкой, Леонида Ярмольника – так и от обычных людей, которые стояли у стен Госдумы и даже дежурили ночами.

"Мы пережили сложное и жесткое лобби производителей кормов, производителей лекарств для эвтаназии животных, лобби охотников, которые не хотят четких правил проведения охоты", – напомнила Тимофеева. Парламентарий уверена, что при поддержке мощной армии защитников животных депутаты не позволят "заволокитить" закон.