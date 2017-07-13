Зоозащитники поддержали закон о животных
Совет Думы на заседании 13 июля решил направить обращение главам российских регионов. Губернаторов просят взяться за решение проблем, не дожидаясь принятия закона об ответственном обращении с животными, заявила председатель совета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.
"Проблема эта есть, все в ожидании принятия такого закона. Принято решение направить обращения в субъекты России – с тем, чтобы, зная, какие нормы в данном законе будут предусмотрены, руководителями регионов были приняты меры по предотвращению фактов, которые сегодня очень беспокоят наших зоозащитников", – сказала Савастьянова журналистам.
Депутат рассказала о встрече с представителями общественных организаций по защите прав животных, которая состоялась накануне. "У них нет ни замечаний, ни претензий, ни предложений к тому законопроекту, который сейчас находится в работе в Госдуме. Такая оценка неслучайна, потому что профильным комитетом действительно проведена очень большая работа и с экспертными сообществами, и с представителями самих общественных организаций", – подчеркнула Савастьянова.
В свою очередь, председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева заявила журналистам, что законопроект об ответственном обращении с животными будет принят в осеннюю сессию. По словам депутата, это связано с необходимостью корректировки смежного законодательства – при этом сам законопроект находится в высшей степени готовности.
Тимофеева подчеркнула, что все нормы дорабатывались вместе с представителями зоозащитных организаций. Депутат рассказала, что на несколько недель зоозащитники и парламентарии стали партнерами. Комитет получил множество обращений как от известных деятелей – к примеру, Илоны Броневицкой, Леонида Ярмольника – так и от обычных людей, которые стояли у стен Госдумы и даже дежурили ночами.
"Мы пережили сложное и жесткое лобби производителей кормов, производителей лекарств для эвтаназии животных, лобби охотников, которые не хотят четких правил проведения охоты", – напомнила Тимофеева. Парламентарий уверена, что при поддержке мощной армии защитников животных депутаты не позволят "заволокитить" закон.
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