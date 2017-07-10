Американцам предсказали фиаско в Афганистане

Американцы несут "неприемлемые" потери на войне с террористами в Афганистане. В Вашингтоне уже заявили, что США проигрывает эту борьбу.

Сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн назвал причины провала антитеррористической операции в Афганистане. По его словам, американские военные проигрывают из-за отсутствия военной стратегии, передает CBS News.

"Когда ты не выигрываешь – ты проигрываешь", – подчеркнул сенатор. Он рассказал, что администрация Кабула регулярно обращается к Вашингтону за финансовой поддержкой и просит увеличить военное присутствие американцев в Афганистане. "Но мы ничего не будем делать, пока не появится новый план. Когда будет стратегия – будут и спонсирование, и военные, и танки, и оружие", – заявил он.

Джон Маккейн отметил, что причины поражения в Афганистане кроются и в новом руководстве Соединенных Штатов. "К сожалению, в Белом доме сплошной беспорядок. Им наконец нужно объединиться и начать работать вместе, опубликовать стратегию", – заявил сенатор, отметив, что в первую очередь этим должен заниматься глава государства.

Ранее группа американских политиков во главе с республиканцем посетила с официальным визитом Кабул. Сенатор Маккейн провел переговоры с администрацией Афганистана. По итогам беседы политик объявил, что порекомендует Дональду Трампу увеличить число американских военных в этой стране.

Джон Маккейн крайне недоволен поражениями США в Афганистане. Вот мы, говорит, в свое время во Вьетнаме, всех побеждали, клянусь часами отца. — ОтецРусскойДемократи (@Mayskolpino) 10 июля 2017 г.

Напомним, в июне 2017 года солдат армии Афганистана открыл огонь по американским союзникам в провинции Нангархар на востоке страны. Он расстрелял двух военнослужащих США, после чего также был убит.