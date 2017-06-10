Двух американских солдат застрелили союзники в Афганистане

Солдат армии Афганистана открыл огонь по американским военным в провинции Нангархар на востоке страны, передает Russia Today. Его жертвами стали двое военнослужащих США. Сам он впоследствии также был убит. Отметим, США разместили в Афганистане воинский контингент для помощи в борьбе с террористами и вооруженными боевиками. Впрочем пока, отмечают специалисты, говорить об успехах этой борьбы рано.
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