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Политика

Янукович публично поиздевался над Киевом

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Экс-президент Украины Виктор Янукович с иронией ответил на массовые обвинения в сокрытии счетов в швейцарских банках. Бывший глава государства поиздевался над Киевом, предложив отдать жителям Донбасса все его мифические деньги при условии, что они будут обнаружены.
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Пресс-секретарь старшего сына экс-президента Украины Юрий Кирасир опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook обращение бывшего главы государства. "В случае обнаружения каких-либо средств на зарубежных банковских счетах, оформленных на имя В. Януковича, экс-президент Украины предлагает направить их на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от гражданской войны, которую развязал нынешний украинский режим", – сообщается в аккаунте представителя Александра Януковича.

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При этом пресс-секретарь в очередной раз подчеркнул, что у бывшего главы государства нет денежных счетов в банках какой-либо другой страны, кроме Украины. По словам Кирасира, это подтверждается официальным письмом Генпрокуратуры от 2015 года и письмом швейцарских властей от 2017 года.

Также Юрий Кирасир отметил, что сообщения о "мифических миллионах и миллиардах долларов" Януковича, якобы выведенных на зарубежные счета, являются "откровенной спекуляцией". "Этот штамп, который навязывается обществу, является ширмой для прикрытия тотальной коррупции, в которой погряз нынешний режим", – отметил пресс-секретарь.

Представитель старшего сына Януковича указал на множество фактов, свидетельствующих о "преступном правлении" нынешней украинской власти. "За последние три года украинцы отчетливо увидели, чей банк на фоне краха банковского сектора ежегодно только увеличивает свою прибыль, электронные декларации чиновников и депутатов", – заключил Кирасир.

Напомним, ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о готовности дать показания украинскому суду по делу о государственной измене. При этом он подчеркнул, что официально его допрос должен быть произведен через систему международной помощи, и посредником в производстве должна выступить российская сторона. Отметим, что с 2014 года экс-глава государства живет в Ростове.

Автор: Константин Улюкаев8 июня 2017, 21:27

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