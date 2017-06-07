Горбачев рассказал о резавшем вены Ельцине

Бывший главный редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич рассказал об интересных фактах из жизни первого президента России Бориса Ельцина. По некоторым данным, политик резал вены.

Виталий Коротич узнал о происшествии от первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Политик позвонил журналисту, когда тот изучал мемуары Бориса Ельцина "Исповедь от первого лица".

Книгу ему лично презентовали автор Валентин Юмашев и российский лидер. "И тут мне позвонил Горбачев: "Ельцин сумасшедший, он себе вены резал. Надо его так размазать, чтобы он не поднялся!" – цитирует Коротича сайт "Комсомольская правда".

Этот разговор состоялся в эпоху прямого противостояния Ельцина и Горбачева, незадолго до развала СССР. "Стало ясно: пора сматывать удочки. Между двумя жерновами оказаться – извините. Я понимал, что Ельцин что-то предпримет, и что Горбачев уже отработал", – подчеркнул журналист.

Развал Советского Союза он встретил за границей, а в Россию вернулся только в 1998 году. "Когда я сюда приехал, думал, что у меня на лестнице – очередь из ректоров. Но – никого. Только из Киева приехал один издатель: "Помогите наладить газету". Мне и Евтушенко говорил, что он никому не нужен", – рассказал Коротич.

Напомним, президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку в декабре 1991 года. Вместе с распадом государства должность была упразднена.