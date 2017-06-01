Макрона выставили перед Путиным щенком
В карикатуре, опубликованной в последнем номере Charlie Hebdo, художник обыграл разницу в возрасте и политическом опыте между Путиным и недавно занявшим высший пост Франции Макроном. Российский лидер изображен с невозмутимым выражением лица, несмотря на то, что в его руку впился щенок, похожий на французского президента.
Charlie Hebdo превратил президента Франции в кусающего Путина щенкаhttps://t.co/OY6rav741a pic.twitter.com/prGENgIvgO— LivDA.ru (@livda_news) 1 июня 2017 г.
"Лежать на месте!" – приказывает Путин злобному псу.
Переговоры Путина и Макрона прошли 29 мая в Версале. Как писали Dni.Ru, российскому президенту был оказан воистину королевский прием. Однако отметим, что россияне не ждут улучшений в отношениях с Францией. Порядка 64% считают, что с приходом к власти в стране Эммануэля Макрона характер российско-французского взаимодействия не изменится. Еще 23% граждан в ходе недавнего опроса заявили, что при новом президенте Франции следует ждать ухудшения отношений между странами. При этом на продуктивный диалог с Макроном надеются 13% россиян.
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