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Политика

Ле Пен забросали яйцами (видео)

Марин Ле Пен. Фото: Thierry Chesnot/Gettyimages.ru
Кандидат в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен попала в неприятную ситуацию во время предвыборной кампании. Неизвестные забросали политика яйцами.
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Инцидент произошел во время предвыборной поездки Марин Ле Пен по северо-западному региону Бретань, передает Daily Mail. По данным издания, около 50 человек забросали ее яйцами, выкрикивая лозунги "Долой фашизм!" и "Вам нечего здесь делать, мадам!".

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Марин Ле Пен политик

Отметим, что ни один из снарядов не попал точно в цель. Охранники политика вовремя заметили летящие в нее яйца и прикрыли ее голову руками. После этого они незамедлительно отвели лидера "Национального фронта" в ближайшее здание.

Добавим, западная Бретань – не самый лояльный к политике Ле Пен регион Франции. В первом туре президентских выборов она получила лишь 15% голосов местных жителей, в то время как за ее главного конкурента, лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 29% избирателей.

Ранее Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен обменялись на теледебатах нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга. Фаворит президентских выборов обвинил свою соперницу во лжи, припомнив политику ее отца Жан-Мари Ле Пена. "Вы наследница фамилии, крайне правой политической партии, системы, процветающей за счет недовольства французов на протяжении долгих лет", – заявил он.

В ответ Марин Ле Пен отметила, что ее соперник еще на посту министра экономики покорно исполнял приказы президента Франсуа Олланда. "Господин Макрон представляет неконтролируемую глобализацию, неустойчивость, войну всех против всех, расхищение экономики – в частности, крупных предприятий, раздробление страны, коммунитаризм", – считает лидер "Национального фронта".

Напомним, по итогам первого тура президентских выборов, который прошел 23 апреля, Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, а за Марин Ле Пен проголосовали 21,3% избирателей. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

Автор: Константин Улюкаев4 мая 2017, 17:23

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