Свита Эрдогана насмешила Путина

В Сочи продолжаются переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Перед началом встречи двух лидеров глава российского государства подшутил над турецкой делегацией.

Один из соратников Эрдогана долго не мог выбрать себе место. Чиновник не сумел определиться даже после того, как лидеры двух стран уже заняли свои кресла. Это тормозило начало беседы. "Не хотят твои работать", – сказал по этому поводу Владимир Путин.

После того как соратник турецкого президента наконец-то определился с местом, переговоры президентов начались. Путин поблагодарил Эрдогана за то, что тот прибыл в Сочи. "Очень хорошо, что у нас есть возможность в рабочем режиме встретиться, поговорить по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия", – сказал глава российского государства.





Кроме того, Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу с положительным для него исходом недавнего конституционного референдума, а также отметил, что Россия надеется на скорое восстановление внутриполитической ситуации в республике. "Это создаст дополнительные условия для поступательного развития российско-турецких отношений. Имею в виду, что многие вещи, которые мы с вами делаем, носят концептуальный характер, требуют подтверждения наших парламентов", – сказал президент России.





В свою очередь, президент Турции отметил, что сотрудничество Москвы и Анкары на Ближнем Востоке способно повлиять на урегулирование ситуации в этом регионе. "На наших плечах лежит очень серьезная работа, очень большая ответственность. И я уверен, что те шаги, которые мы делаем вместе, поменяют судьбу всего региона", – заявил он.

Стоит отметить, что одной из главных тем переговоров двух лидеров будет урегулирование сирийского кризиса. Путин и Эрдоган обсудят недавний инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне, а также проблемы кооперации в борьбе с терроризмом. Кроме того, будет поднят вопрос о взаимных экономических санкциях. Также стороны обсудят сооружение важного инфраструктурного проекта – газопровода "Турецкий поток".

