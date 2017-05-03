Трамп добил издевками расстроенную Клинтон

Экс-кандидат в президенты Америки от Демократической партии Хиллари Клинтон обвинила в своем провале российских хакеров, ресурс WikiLeaks и директора ФБР Джеймса Коми. Над ней поиздевался бывший соперник, глава США Дональд Трамп.

Президент США в своем аккаунте в социальной сети Twitter раскритиковал выступление экс-госсекретаря. "Отношения Трампа с Россией используются демократами в качестве оправдания за провал на выборах", – написал американский лидер. "Может быть, просто Трамп провел великолепную кампанию?" – отметил он.

Также политик прокомментировал слова бывшей соперницы о главе ФБР Джеймсе Коми. По его словам, руководитель спецслужбы – "лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, так как он предоставил ей свободный доступ ко многим плохим вещам".

Ранее демократ сообщила, что в ее неудаче на выборах виноваты "русские хакеры", "русский WikiLeaks" и директор ФБР Джеймс Коми, передает CNN. Клинтон подчеркнула, что заявление руководителя спецслужбы о новых доказательствах использования ею личной электронной почты для служебной переписки было опубликовано 28 октября 2016 года, и если бы выборы проходили 27 октября, "она была бы президентом американцев".

...Trump/Russia story was an excuse used by the Democrats as justification for losing the election. Perhaps Trump just ran a great campaign? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 мая 2017 г.

По словам экс-госсекретаря, события последних десяти дней перед выборами "посеяли сомнения в умах" потенциальных избирателей и "отпугнули" их. Она добавила, что определенную роль в ее провале могло сыграть и женоненавистничество.

Напомним, Хиллари Клинтон выступила с подобным заявлением в ноябре 2016 года. "Есть множество причин того, что эти выборы не были успешными для меня. Однако мы проанализировали и пришли к выводу, что письмо Коми вызвало у избирателей необоснованные и беспочвенные сомнения. Это привело к замедлению нашего продвижения", – сказала экс-госсекретарь. Она отметила, что последующее заявление главы ФБР о закрытии дела не вернуло ей потерянную долю электората.