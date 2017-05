Трамп добил издевками расстроенную Клинтон

Президент США в своем аккаунте в социальной сети Twitter раскритиковал выступление экс-госсекретаря. "Отношения Трампа с Россией используются демократами в качестве оправдания за провал на выборах", – написал американский лидер. "Может быть, просто Трамп провел великолепную кампанию?" – отметил он.

Также политик прокомментировал слова бывшей соперницы о главе ФБР Джеймсе Коми. По его словам, руководитель спецслужбы – "лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, так как он предоставил ей свободный доступ ко многим плохим вещам".

Ранее демократ сообщила, что в ее неудаче на выборах виноваты "русские хакеры", "русский WikiLeaks" и директор ФБР Джеймс Коми, передает CNN. Клинтон подчеркнула, что заявление руководителя спецслужбы о новых доказательствах использования ею личной электронной почты для служебной переписки было опубликовано 28 октября 2016 года, и если бы выборы проходили 27 октября, "она была бы президентом американцев".

...Trump/Russia story was an excuse used by the Democrats as justification for losing the election. Perhaps Trump just ran a great campaign?