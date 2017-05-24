Навального уличили в экономической безграмотности

Один из руководителей старейшей российской либеральной партии "Яблоко" Лев Шлосберг заявил об отсутствии у Алексея Навального какой-либо экономической программы. По словам политика, осужденный на два условных срока мошенник совершенно не разбирается в теме, которую так любит обсуждать.

"Алексей Анатольевич Навальный никакой не экономист, он безграмотен как экономист", – сказал Шлосберг, отвечая на вопросы пользователей Сети. По его словам, все, что есть у Навального – это лозунги, девизы и тезисы.

"Там нет ничего плохого, но там нет ничего, что можно было бы назвать экономической программой", – добавил Шлосберг. Он также подчеркнул, что возглавляемой Навальным так называемой Партии прогресса просто не существует. "Такой политической организации в нашей стране нет. Не испытывайте, пожалуйста, иллюзий", – отметил политик.





Обратил внимание на некомпетентность Навального и российский бизнесмен Алишер Усманов, который в среду, 24 мая, опубликовал свое второе видеообращение к экс-советнику бывшего главы Кировской области. Предпринимать сравнил мошенника с персонажем повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" Полиграфом Шариковым, у которого "огромная разруха в голове".

Напомним, в первом обращении Усманов обвинил Навального в клевете и заявил, что подал соответствующий иск в суд. Предприниматель опроверг все обвинения, выдвинутые ранее экс-чиновником Кировской области в его адрес.





Как писали Dni.Ru, иск бизнесмена о защите чести и достоинства против Алексея Навального был зарегистрирован в Люблинском районном суде Москвы 12 апреля. Подготовка к разбирательству началась 18 мая. Усманов требует опровержения ряда публичных заявлений блогера. Рассмотрение дела по существу назначено на 30 мая.

Навальный неоднократно становился фигурантом уголовных дел и дважды был признан судом виновным. Так, по делу о хищении сырья у "Кировлеса" он был приговорен к пяти годам условно, а по делу о мошенничестве в компании "Ив Роше" суд приговорил его к 3,5 года условного заключения.

