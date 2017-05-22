Украинцы для Польши хуже арабских мигрантов

Поляки уже возмущены числом украинских мигрантов. Страна не справится с потоком беженцев, которые еще до введения безвиза всеми способами стремились остаться жить и работать в Польше.

По мнению польского политика Ярослава Качиньского, страна уже находится на грани социального взрыва. Наплыв арабских мигрантов неминуемо приведет к катастрофе, – поделился председатель партии "Право и справедливость" своим мнением в местных СМИ.

Однако куда большая опасность грозит Польше с другой стороны – откуда и не предполагали. Наплыв украинских гастарбайтеров и нелегалов: вот что ждет республику в самое ближайшее время. Даже сейчас, когда безвизовый режим с ЕС еще не вступил в силу, в Польше правдами и неправдами остались жить и работать порядка миллиона выходцев с Украины. Такой порядок цифр приводит профильный сайт ХочуВПольшу.com.

Местные жители уже возмущены наплывом украинских мигрантов. Из Польши регулярно приходят сообщения о столкновениях между украинцами и поляками на межнациональной почве, а также по причине политических разногласий. Особенно остро в республике реагируют на упоминание о "Волынской резне" 1943 года, в ходе которой украинские националисты вырезали, по утверждениям Сейма, порядка сотни тысяч этнических поляков – жителей Волыни и приграничных областей.

"Сейчас у нас сотни тысяч беженцев из Украины, которые по культуре похожи на нас, но их количество уже вызывает возмущение. Пока что арабская экспансия нам не угрожает, потому что сейчас на польской улице араба днем с огнем не сыскать", – отметил польский журналист и общественный деятель Давид Ласут.