Киев призвал Навального возглавить Майдан в России

Божье провидение поможет Алексею Навальному поднять российскую оппозицию на Майдан. На высшие силы уповает советник главы МВД Украины Илья Кива. Участник украинского госпереворота считает, что россияне готовы "подняться против власти".

В России есть небольшой, но "свидомый" процент населения, который "понимает патовость ситуации в России и готов противостоять режиму Кремля". С таким заявлением выступил Илья Кива в интервью украинскому агентству УНН. Советник главы МВД надеется, что возглавит этих "понятливых" оппозиционеров Алексей Навальный.

"Я все-таки надеюсь, что именно Навальный сможет поднять вот эту оппозицию, сможет поднять вот это антикремлевское движение", — отмечает Кива. А россиянам, которые "созрели" для такой борьбы, по мнению украинского политика, понадобится благословение. Советник Авакова комментировал анонсированные Навальным на 12 июня протестные митинги в России.

"Подобные восстания и проявления человеческого неповиновения, они происходят, искренне вам говорю, по Божьему провидению. Почему? Я вот на себе это ощущал, но не понимал еще почему. Но тогда, когда все вышли на улицу, на улицу вышел и я. Я чувствовал в себе вот этот подъем. Откуда он взялся, до сих пор объяснить не могу", – заявил советник Арсена Авакова.

Илья Кива – активный участник Майдана (февральского госпереворота 2014 года), а также устроенной Киевом в Донбассе так называемой антитеррористической операции. Командовал действиями добровольческих батальонов во время операции под Дебальцевом. Кива – один из создателей скандального сайта "Миротворец", передавал в базу данных проекта личные данные "сепаратистов".