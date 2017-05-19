Правота Усманова в споре с Навальным доказана документами

Представители бизнесмена Алишера Усманова предоставили журналистам документы, подтверждающие его слова, сказанные в видеоролике, адресованном Алексею Навальному. В ответ на обвинения блогера миллиардер записал обращение, в котором заявил, что никогда не уклонялся от уплаты налогов.

Журналисты РБК получили возможность ознакомиться с документами, которые доказывают правоту сказанного Усмановым в видеобращении к Навальному. Среди них – приговор военного трибунала Узбекистана от 1980 года, согласно которому Алишер Усманов получил восемь лет лишения свободы по экономическим статьям. В 2000 году бизнесмен был реабилитирован, а значит, по закону он не имеет судимости.

Из документов, связанных с налогами, журналистам были представлены декларации за 2016 год и предыдущие девять лет. В прошлом году Усманов заплатил 2,7 миллиарда рублей налогов. Никаких претензий в Федеральной налоговой службе к Усманову нет.

Представители бизнесмена также опровергли обвинения Навального в том, что миллиардер дал взятку фонду, связанному с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Накануне Алишер Усманов записал видеообращение к интернет-аудитории и Алексею Навальному, которого обвиняет в клевете и подал соответствующий иск в суд. Предприниматель опроверг все обвинения, выдвинутые экс-чиновником Кировской области ранее в его адрес и заявил, что Навальный вводит пользователей интернета в заблуждение.





Иск Алишера Усманова о защите чести и достоинства против Алексея Навального был зарегистрирован в Люблинском районном суде Москвы 12 апреля. Бизнесмен требует опровержения публичных заявлений блогера, но при этом не выдвинул никаких финансовых претензий. Рассмотрение дела по существу назначено на 30 мая.