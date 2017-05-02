Путин с улыбкой отбил жалкую атаку немецкого репортера

Москва не вмешивается в политическую жизнь других стран, особенно такого дружественного государства, как Германия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, Владимир Путин назвал странными слухи о том, что Россия якобы планирует вмешаться в предстоящие этой осенью выборы германского канцлера. "Вы сослались на пример Соединенных Штатов, который никем и ничем не подтвержден. Это просто слухи, используемые во внутриполитической американской борьбе. И (Вы) сразу из этого делаете на голом месте какие-то предположения в отношении европейских стран, в том числе такой дружественной страны нам, как Германия", – сказал он.

При этом глава российского государства выразил желание, чтобы и другие страны не вмешивались во внутриполитические процессы в стране. "К сожалению, мы наблюдаем прямо противоположенные вещи. На протяжении многих лет мы наблюдаем попытки влияния на внутриполитические процессы в России", – отметил Владимир Путин. По его словам, это происходит как напрямую, так и через различные некоммерческие организации.

Президент России встречался сегодня с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в своей резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Во время переговоров лидеры затронули ряд вопросов двухстороннего сотрудничества, в том числе актуальные проблемы современной повестки дня, в особенности ситуацию на Украине и в Сирии.

Путин об обвинениях России во вмешательстве в выборы в США: Вы ссылаетесь на ничем не подтвержденные слухи, используемые в политической игре pic.twitter.com/EB9zm4dHGr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 мая 2017 г.

Так получилось, что именно в день встречи Путина и Меркель исполняется три года со дня гибели людей в одесском Доме профсоюзов. Глава российского государства напомнил, что виновные в этом преступлении до сих пор не наказаны. "Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем", – сказал президент.

Говоря в целом о ситуации на Украине, Владимир Путин отметил, что она вызывает серьезную озабоченность. Глава государства подчеркнул, что он находится в постоянном контакте с Ангелой Меркель и с другими участниками нормандского формата.

В свою очередь Ангела Меркель заявила, что надеется на снятие санкций с России. В то же время она подчеркнула, что это возможно лишь при выполнении минских соглашений. При этом политик добавила, что считает нецелесообразным заключение нового соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.

По словам Меркель, ее переговоры с президентом России были "интенсивными". При этом она поблагодарила Владимира Путина за конструктивное партнерство Москвы в процессе организации саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге, который состоится в июле этого года.

