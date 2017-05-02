Путин поделился переживаниями с Меркель

Владимира Путина беспокоит ситуация на Украине, где власти своими действиями сами "отрезают" Донбасс от территории страны. Президент России на встрече в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель также напомнил о трагедии в одесском Доме профсоюзов, о которой, по словам Путина, Запад не должен забывать.

Сегодня исполнилось три года со дня гибели людей в одесском Доме профсоюзов. Так совпало, что именно в годовщину этой трагедии в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным прилетела Ангела Меркель. По итогам встречи президент России и канцлер ФРГ провели пресс-конференцию, и большую ее часть политики говорили о ситуации на Украине.

Виновные в гибели людей в Одессе три года назад до сих пор не наказаны, напомнил Владимир Путин. "Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем", – сказал президент.

Говоря в целом о ситуации на Украине, глава России сказал, что положение дел в стране вызывает серьезную озабоченность. Путин подчеркнул, что он находится в постоянном контакте с Ангелой Меркель и с другими участниками нормандского формата.

Нормандская четверка будет и дальше активно заниматься урегулированием украинского кризиса, констатировали участники встречи. "Работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в последнем телефонном разговоре 17 апреля", — сказал президент Путин.

Во время сочинской встречи 2 мая Россия и Германия вновь подтвердили необходимость неукоснительного выполнения сторонами конфликта на Украине минских договоренностей. В тоже время президент России подверг критике действия киевских властей. Владимир Путин считает, что они сами отделяют Донбасс от Украины посредством блокады.

Путин: Донбасс от Украины никто не отделял. Это делают сами киевские власти с помощью экономической блокады pic.twitter.com/GLaClDLfQm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 мая 2017 г.

Также, по мнению Путина, власти Украины упустила шанс реализации минских договоренностей, но продолжать диалог по этой проблеме необходимо и дальше. "Возможности у верхнего политического эшелона власти в Киеве стали, мягко говоря, гораздо скромнее в связи с целым рядом обстоятельств, в том числе из-за экономической, внутриполитической ситуации. Но тем не менее нужно продолжать усилия именно в "нормандском формате", – отметил президент.

В свою очередь Ангела Меркель отметила, что Россия и Германия должны продолжать диалог, несмотря на имеющиеся проблемы. "Когда мы друг с другом разговариваем, мы все-таки друг друга лучше понимаем, если посмотреть на многовековую историю. Мы все-таки даже понимаем, что нам стоит всегда держать диалог, потому что каждый разговор, каждая беседа может кое-чему научить", – сказала канцлер ФРГ.

Как писали Dni.Ru, Ангела Меркель не собиралась приезжать в Россию, но позиция канцлера изменилась под давлением обстоятельств. Меркель хотела нанести визит не раньше, чем будет достигнут конкретный прогресс по Украине и Сирии. Но за несколько дней до поездки немецкий журнал Der Spiegel написал, что канцлер поедет в Россию для того "чтобы предотвратить худшее".



