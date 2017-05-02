Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Путин поделился переживаниями с Меркель

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press
Владимира Путина беспокоит ситуация на Украине, где власти своими действиями сами "отрезают" Донбасс от территории страны. Президент России на встрече в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель также напомнил о трагедии в одесском Доме профсоюзов, о которой, по словам Путина, Запад не должен забывать.
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Сегодня исполнилось три года со дня гибели людей в одесском Доме профсоюзов. Так совпало, что именно в годовщину этой трагедии в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным прилетела Ангела Меркель. По итогам встречи президент России и канцлер ФРГ провели пресс-конференцию, и большую ее часть политики говорили о ситуации на Украине.

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Виновные в гибели людей в Одессе три года назад до сих пор не наказаны, напомнил Владимир Путин. "Мировое сообщество не имеет права ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем", – сказал президент.

Говоря в целом о ситуации на Украине, глава России сказал, что положение дел в стране вызывает серьезную озабоченность. Путин подчеркнул, что он находится в постоянном контакте с Ангелой Меркель и с другими участниками нормандского формата.

Нормандская четверка будет и дальше активно заниматься урегулированием украинского кризиса, констатировали участники встречи. "Работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в последнем телефонном разговоре 17 апреля", — сказал президент Путин.

Во время сочинской встречи 2 мая Россия и Германия вновь подтвердили необходимость неукоснительного выполнения сторонами конфликта на Украине минских договоренностей. В тоже время президент России подверг критике действия киевских властей. Владимир Путин считает, что они сами отделяют Донбасс от Украины посредством блокады.

Также, по мнению Путина, власти Украины упустила шанс реализации минских договоренностей, но продолжать диалог по этой проблеме необходимо и дальше. "Возможности у верхнего политического эшелона власти в Киеве стали, мягко говоря, гораздо скромнее в связи с целым рядом обстоятельств, в том числе из-за экономической, внутриполитической ситуации. Но тем не менее нужно продолжать усилия именно в "нормандском формате",  – отметил президент.

В свою очередь Ангела Меркель отметила, что Россия и Германия должны продолжать диалог, несмотря на имеющиеся проблемы. "Когда мы друг с другом разговариваем, мы все-таки друг друга лучше понимаем, если посмотреть на многовековую историю. Мы все-таки даже понимаем, что нам стоит всегда держать диалог, потому что каждый разговор, каждая беседа может кое-чему научить", – сказала канцлер ФРГ.


Как писали Dni.Ru, Ангела Меркель не собиралась приезжать в Россию, но позиция канцлера изменилась под давлением обстоятельств. Меркель хотела нанести визит не раньше, чем будет достигнут конкретный прогресс по Украине и Сирии. Но за несколько дней до поездки немецкий журнал Der Spiegel написал, что канцлер поедет в Россию для того "чтобы предотвратить худшее".


Автор: Александр Комаров2 мая 2017, 17:13

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