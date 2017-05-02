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Политика

Киев раскрыл цель декоммунизации Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/Zoya Shu
В Киеве раскрыли настоящий смысл принятия закона о декоммунизации Украины. Таким образом правительство стремится изменить сознание молодого поколения и избавиться от "советских мифов".
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Юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко заявил, что их организация рассматривает декоммунизацию страны как "процесс изменения сознания". "То, что воспринимается обществом как декоммунизация, то есть изменение названий, устранение зримых маркеров тоталитарного режима – на самом деле это далеко не единственная составляющая процесса", – цитирует его телеканал ZIK.

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Специалист отметил, что благодаря действиям правительства представители молодого поколения, выросшие в независимом государстве, "значительно меньше воспринимают советские мифы" и считают себя жителями отдельной Украины. Изменение сознания населения помогло Киеву подавить многие демонстрации в 2014 году.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что исторические названия роднят страну с "варварским Востоком". В связи с этим он поручил переименовать ряд морских портов и железнодорожных объектов. По его словам, суть реформы сводится к ликвидации всего, что "внушает украинцам мысль о родстве с ордынцами, что они такие же лузеры и рабы, как московиты".

При этом чиновник уверен, что проблема российско-украинских отношений не связана с Владимиром Путиным. "Мы не примем сказок о братских и соседских отношениях", – заявил Омелян. "Граница между Украиной и Россией больше не должна быть границей между странами. Она должна стать разделителем между цивилизацией на Западе и варварством на Востоке. Так было всегда и будет еще долгое время", – написал он в социальной сети Facebook.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Власти на всех уровнях активно переименовывают города, села, улицы. Объекты получают новые – истинно украинские – названия. Например, Московский проспект в Киеве уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь – Демеевской. Также на Украине сносят памятники советским деятелям, в частности – вождю Владимиру Ленину.

Автор: Константин Улюкаев2 мая 2017, 12:28

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