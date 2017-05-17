Когда Луганск вернется в состав Украины

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий рассказал, при каких условиях возможно примирение с Украиной. Нынешний режим не позволяет говорить о возвращении в состав государства, уверен он.

Игорь Плотницкий заявил, что возвращение ЛНР в состав Украины возможно, но для этого нынешние власти должны уйти. Население Луганска простит их, "но после покаяния".

"Неонацистский режим – это не вся Украина, не весь народ", – цитирует Плотницкого газета "Известия". "Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время", – отметил он.

Однако при нынешнем режиме о возвращении речи быть не может. "Наши жители на референдуме сказали: "Мы – русский мир!" И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы – братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно", – подчеркнул глава ЛНР.

Также он назвал главные проблемы республики. "Война – это и есть самая основная трудность в нашей жизни. Ко всему остальному люди давно привыкли и не обращают внимания. Я имею в виду блокаду, которую нам устраивает Украина", – уточнил Плотницкий. Благодаря помощи России ЛНР не постигли беды, которые пророчила Украина, заключил он.