Запад разнес Киев за блокаду Донбасса

Запад предостерегает Украину от опасных действий в Донбассе. Блокада региона на юго-востоке страны может обернуться распадом страны.

Европейские политики, похоже, обратили внимание на происходящие на Украине события. "Продолжающиеся тенденции к расколу на Украине вызывают серьезное беспокойство", – заявил представитель германского МИДа Мартин Шефер. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung в связи с эти пишет, что правительство страны в невиданной доселе форме предостерегло Киев от распада страны.

Сегодня, 16 марта Евросоюз запросил у Киева информацию по решению Совета национальной безопасности и обороны о блокаде Донбасса. В Европе всерьез озабочены ситуаций на линии соприкосновения ВСУ и ополченцев.

На продолжающуюся транспортную блокаду неподконтрольных территорий на востоке страны постепенно обращают внимание и ведущие западные издания. При этом они критикуют решения Киева, чего не было раньше. Associated Press замечает, что Петр Порошенко совершил резкий разворот, введя блокаду, которую прежде пытался запретить.

Швейцарская Neue Zürcher Zeitung также констатирует растущее влияние националистов и отмечает, что Украина неверно определила приоритеты. New York Times предупреждает Киев о том, что блокада Донбасса – это новый удар по и без того осложнившемуся минскому урегулированию.





О том, что Украина находится в шаге от распада, предупреждал в начале марта и глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко. Он отвел Незалежной как государству всего два месяца на существование. "Каждый день является как бы гвоздем, который забивают в гроб страны, ранее называлась Украиной. Это государство прекратит свое существование максимум через 60 дней", – заявил лидер донецких ополченцев.

В январе 2016 года украинские радикалы заблокировали на некоторых участках грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Власти ДНР и ЛНР в ответ на действия радикалов ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Накануне, 15 марта Киев уже на официальном уровне заявил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных ему территорий. Она будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных республиках не вернутся под украинскую юрисдикцию. В Донецке и Луганске в ответ заявили о том, что такие действия украинских властей противоречат минским договоренностям.