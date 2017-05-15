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Экономика

В Киеве ждут раздела Украины между Западом и Россией

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Западные страны боятся и не желают вводить против России санкции, которые больно ударили бы по ее экономике. Об этом заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук.
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По его словам, введенные в 2014 году ограничительные меры в отношении России не затронули энергетический сектор, который является одним из главных источников доходной части российского бюджета. "Нефть и газ. Их Запад как покупал, так и продолжает покупать. Даже наращивают объемы", – сказал эксперт.

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Он также признал, что несмотря на отказ украинских властей от прямых закупок российского голубого топлива, Киев до сих пор закупает этот газ посредством его реверса из некоторых стран Европы. "А теперь вспомните санкции против Ирака и Ирана. С эмбарго нефти. Чувствуете разницу?" – сказал он.

Политолог уверен, что Россия в таких условиях может успешно проводить свою внешнеполитическую линию в отношении Украины. "И только мы, как дурачки, кричим: Запад с нами! Да Запад нас с Россией разделит и глазом не моргнет", – резюмировал аналитик.

Украина отказалась от закупок российского газа в 2015 году. После этого Киев начал получать его по так называемой реверсивной схеме. Суть ее в том, чтобы покупать российское голубое топливо у стран Европы. Тем не менее отказ от прямых закупок у "Газпрома" привел к серьезным финансовым потерям для Украины.


Как сообщили в марте этого года в Фонде национальной энергетической безопасности Украины, в общей сложности с декабря 2016-го по февраль 2017 года Киев импортировал 4,48 миллиарда кубометров газа. Согласно официальным данным, цена за кубометр голубого топлива в феврале колебалась от 229 до 246 долларов.

Если бы Киев не отказался от контракта с "Газпромом", который "Нафтогаз" посчитал несправедливым и нерыночным, украинцы могли бы получать газ примерно по 180 долларов в декабре прошлого года и по 205 долларов в 2017 году.

Кроме того, в этом году Украина поплатилась тем, что 15 февраля была вынуждена ввести чрезвычайное положение в энергетике. Объявленная радикалами в начале года блокада Донбасса привела к тому, что крупные промышленные предприятия и ТЭЦ остались без угля.

Автор: Иван Поляков15 мая 2017, 15:47

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