ВСУ уничтожили базу на границе с Крымом

Подразделения украинской армии захватили базу крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана. Военных вызвали на подмогу местные жители, уставшие от бесчинств "союзников".

Украинские военные подтвердили, что разоружили "незаконное формирование" в поселке Чонгар Генического района Херсонской области. По некоторым данным, забор базы крымско-татарского отряда протаранил бронетранспортер, затем машина переехала палатку с людьми. Вооруженные люди уложили лицом в пол весь личный состав батальона. Атакующие, как сообщается, стреляли не только в воздух, но и по ногам служащих.

О драме в Чонгаре сообщила вечером 12 февраля крымско-татарская радиостанция "Куреш". Поступила информация о том, что в расположении батальона работают взрывотехники и прокуратура. Оказавшиеся на месте событий журналисты не имели доступа к видеоаппаратуре – она была "заблокирована вооруженными людьми".

Свет на события в Херсонской области пролил пост в соцсети Facebook. Бывший уполномоченный по правам инвалидов Алексей Журавко написал, что захвату базы предшествовал конфликт между населением и крымско-татарскими бойцами.

Погиб один человек из числа местных жителей. За них якобы заступились представители Нацгвардии, по другим данным – представители "Правого сектора" (запрещенной в России организации).

Позже в соцсетях была опубликована точка зрения оперативного командования "Юг". По их данным, на подразделение ВСУ в Херсонской области напали бойцы незаконного вооруженного формирования.

"Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполнявшее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. При осуществлении необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", – отмечается в заявлении. Формирование разоружили, подвели итог в ВСУ.

Бывший уполномоченный по правам инвалидов уточнил, что "Правый сектор" и батальон имени Челебиджихана объединились на блокпостах в этом районе для продолжения блокады Крыма, но их сотрудничество закончилось стычкой. По данным Журавко, местное население перепугано: люди думают, что начались боевые действия.