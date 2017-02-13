Бойню у границы Крыма организовал Джемилев

Полсотни гранатометов "Муха", автоматы Калашникова, пулеметы, тротил и десятки тысяч патронов. Богатый арсенал обнаружили представители ВСУ у членов организации так называемого крымско-татарского меджлиса "Аскер".

Представители "Аскера" всеми силами препятствовали украинским военным, когда те намеревались реквизировать нелегальное оружие. Они бросались под машины и становились живым щитом. Как сообщили в национальной полиции Херсонской области, позже бойцам "меджлиса" кто-то позвонил, и они разблокировали транспорт.

Сообщалось, что украинские военные решили пресечь произвол крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана. Добровольческий батальон, по данным жителей, чинил в Херсонской области настоящий произвол и беззаконие.

Депутат Госдумы от Крыма, бывший вице-премьер региона Руслан Бальбек, выразил мнение, что конфликт произошел из-за контроля над финансовыми потоками. Бальбек подчеркнул, что "яблоком раздора" между Ислямовым (основателем батальона) и украинским депутатом Мустафой Джемилевым стал дележ многомиллионного транша.

"Разгром лагеря боевиков Ленура Ислямова в Херсонской области был санкционирован украинской властью не без вмешательства Джемилева, которому выгодно избавиться от Ислямова как основного конкурента за возможность получать огромные финансовые ресурсы из-за рубежа, чтобы использовать крымско-татарскую карту в антироссийских акциях", – цитирует Бальбека РИА Новости.

Ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который будет сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины и уже насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача подразделения – воевать за возвращение Крыма в состав Украины. Крымское следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по факту создания этого батальона.

Как писали Dni.Ru, украинские военные подтвердили, что разоружили "незаконное формирование" в поселке Чонгар Генического района. Для начала забор базы крымско-татарского отряда протаранил бронетранспортер, затем машина переехала палатку с людьми. Вооруженные люди уложили лицом в пол весь личный состав батальона. Атакующие, как сообщается, стреляли не только в воздух, но и по ногам служащих.

Свет на события в Херсонской области пролил пост в соцсети Facebook. Бывший уполномоченный по правам инвалидов Алексей Журавко написал, что захвату базы предшествовал конфликт между населением и крымско-татарскими бойцами.

Сообщалось, что погиб один человек из числа местных жителей. За них якобы заступились представители Нацгвардии, по другим данным – представители "Правого сектора" (запрещенной в России организации).

Позже в соцсетях была опубликована точка зрения оперативного командования "Юг". По их данным, на подразделение ВСУ в Херсонской области напали бойцы незаконного вооруженного формирования.

"Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполнявшее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. При осуществлении необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования", – отмечается в заявлении. Формирование разоружили, подвели итог в ВСУ.

Бывший уполномоченный по правам инвалидов уточнил, что "Правый сектор" и батальон имени Челебиджихана объединились на блокпостах в этом районе для продолжения блокады Крыма, но их сотрудничество закончилось стычкой. По данным Журавко, местное население перепугано: люди думают, что начались боевые действия.