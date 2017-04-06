Сын Трампа рвется к власти

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Воскресенье 9 апреля
Лента новостей
12:38
Телеведущая в прямом эфире узнала о смерти мужа (видео)
12:16
Недалеко от Сургута с радаров пропал вертолет
10:58
В Турции разбился воздушный шар с туристами
10:51
Столкновение поездов в Москве попало на видео
10:37
Что православные празднуют в Вербное воскресенье
10:14
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
10:07
В Таганроге в жилом доме произошел взрыв
10:01
На трассе под Екатеринбургом перевернулся автобус
02:02
Поезда в Москве столкнулись лоб в лоб
00:29
После катастрофы в Москве парализовано движение поездов
23:38
В Москве столкнулись поезд и электричка
22:46
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
17:36
Россиянка выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике
17:18
Необычные места для прогулок по Москве
16:51
Бузова закатила истерику на съемках
15:58
Как бороться с весенней усталостью
15:52
На Садовом кольце произошла массовая авария
15:07
Гребенщиков закрутил роман с Толкалиной
14:49
Самые яркие роли Надежды Румянцевой
14:40
Внучка Трампа покорила милой песней на китайском (видео)
14:16
В России проведут акции памяти после взрыва в Петербурге
13:59
Анжелика Варум поддерживает пьяного мужа
13:57
Космонавт Гречко целовал жене руки перед смертью
13:25
Лучшие дикторы радио и телевидения
13:23
Семья восстала против Гузеевой
12:59
Ребенку стало плохо на борту самолета Красноярск – Москва
12:45
В Москве эвакуировали станцию метро "Автозаводская"
12:32
Умер космонавт Георгий Гречко
12:23
В московской подземке нашли следы взрывчатки
12:01
Инспектор прозевал террориста Джалилова из-за игры
11:42
Из Российского футбольного союза исключили семь клубов
11:24
Террорист хотел устроить взрыв в центре Стокгольма
11:11
На Урале коллекторы избили 11-летнего инвалида
10:53
У Киркорова нашелся брат-близнец
10:38
В Петербурге закрыли вторую за два часа станцию метро
10:33
Нагиев рассказал Урганту о связи с Бузовой
10:15
Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
10:00
Модельер-убийца держал в страхе всю Москву
09:59
В Петербурге закрыли станцию метро "Елизаровская"
22:07
Полиция назвала число жертв теракта в Стокгольме
21:59
Полковника полиции заподозрили в убийстве любовницы
21:51
Звезда "Молодежки" снялась в эротическом видео
21:48
Певица Натали родила третьего ребенка
21:40
Служба в армии превратила механика в сексапильную модель (фото)
21:34
В Стокгольме полиция допрашивает двух задержанных
21:12
Несущийся по Стокгольму грузовик попал на видео
20:56
Джалилов перед взрывом сделал контрольный звонок в Москву
20:53
Охранника жилого комплекса обстреляли на парковке (видео)
20:38
США хотят восстановить контакты с Россией
20:13
Машина с десятью детьми перевернулась во время погони с ДПС
19:56
Британцы заметают следы провокации США в Сирии
19:45
Названы следующие цели террористов в Европе
19:18
Депутат взял на контроль ЖКХ Минобороны
19:16
Киев жертвует здоровьем украинцев назло Москве
19:04
Москвичей предупредили о новой опасности
18:50
Джеки Чан: от азиатского ястреба до жестокого убийцы
18:48
Победитель "Битвы экстрасенсов" устроил скандал в самолете
18:47
В Москве арестовали второго фигуранта дела о взрыве в метро
18:34
Самые страшные фильмы Фрэнсиса Копполы
18:32
Поимка террориста в Стокгольме попала на видео
18:26
Главная слабость "Томагавков"
18:11
Собаки защищают детей от ожирения
18:10
Рабочие случайно нашли массовое захоронение под Курском
18:01
Подробности страшного теракта в центре Стокгольма
17:28
У Пореченкова объявился союзник в борьбе с ясновидящими
17:24
Подозреваемого по делу о питерском теракте арестовали в Москве
17:23
Раскрыта загадка запаха старых книг
17:10
Число жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти
17:09
Как Шепелев поздравил сына с днем рождения
16:52
После наезда грузовика в Стокгольме раздались выстрелы
16:52
Как Россия защищает свою авиабазу в Сирии
16:41
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 4
16:39
"Правило трех восьмерок" спасет от депрессии
16:35
Страшное ночное происшествие Алексея Чумакова
16:30
Трейлер "Матрицы" с Уиллом Смитом бьет рекорды (видео)
16:27
Солист "Иванушек" тайно отметил 46-летие с Меньшовой
16:24
Первые фото и видео с места наезда грузовика на толпу людей в Стокгольме
16:12
Хитрый Киев поманил Крым свободной Европой
16:11
В Стокгольме грузовик въехал в толпу
16:05
Джигурда рассказал о жертвах ради Анисиной
16:02
В Москве эвакуируют Киевский вокзал
15:56
В Москве грабителей поймали спустя несколько минут после налета
15:33
Дочь Гречко удивлена госпитализацией отца
15:30
В Москве представят новый формат детских спектаклей
15:21
BMW утонул в пруду на юго-востоке Москвы (видео)
15:17
Самые "денежные" знаки Зодиака
15:12
Десятки детей отравились в Волгоградской области
15:08
Навка сбежала после скандала с Подольской
15:00
Михайлова и Ваенгу променяли на "Грибы"
14:52
Последствия авиаударов попали на видео
14:25
Курс рубля упал после удара США по Сирии
14:21
Порошенко предложили за Самойлову миллиард
14:16
В Москве угрожают взорвать торговый центр
13:59
Родившая Дольникова катастрофически располнела
13:56
Известная актриса назвала дочь Трампа обидным словом
13:51
В Москве прошел конкурс дизайнерского искусства
13:45
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
13:30
Агрессор Трамп обманул весь мир
13:26
При авиаударе США по Сирии погибли дети
13:23
Звезд "Дома-2" Гусева и Романец подозревают в обмане
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Как Шепелев поздравил сына с днем рождения
Бузова закатила истерику на съемках
Певица Натали родила третьего ребенка
Навка сбежала после скандала с Подольской
Инспектор прозевал террориста Джалилова из-за игры
Политика

Сын Трампа рвется к власти

Дональд Трамп-младший. Фото: Andrew H. Walker/Gettyimages.ru
Старший сын президента Соединенных Штатов Дональд Трамп – младший планирует начать политическую карьеру. Он будет баллотироваться на должность губернатора штата Нью-Йорк.
прочитано 1343 раза

На встрече с членами элитного оружейного клуба в городе Хиксвилль сын главы государства заявил, что хочет пойти по стопам своего отца. Дональд Трамп – младший отметил, что ему было бы скучно вернуться в бизнес после 18 месяцев участия в предвыборной кампании отца. "Меня укусила политическая муха", – пошутил он.

ПО ТЕМЕ

Трамп ждет прибавления в семействе

С внуком Трампа произошло несчастье

Иванка Трамп открыла отцу глаза на суровую правду

Один из участников клуба рассказал, что Дональд Трамп – младший хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. "Должность мэра Нью-Йорка была бы ему менее интересна", – подчеркнул он. Сын президента в беседе с участниками клуба отметил, что не желает быть членом конгресса или одним из сотни сенаторов, передает Page Six.

Тем не менее источник, близкий к Дональду Трампу – младшему, сообщил, что у него не может быть подобных планов в обозримом будущем. "Он не намерен избираться на государственную должность сейчас. Он полностью сосредоточен на управлении Trump Organization вместе с братом", – пояснил он.

Добавим, что Дональд Трамп – младший с 2005 года женат на актрисе и модели Ванессе Хэйдон. Пара воспитывает пятерых детей. Каждые выходные он проводит со своей семьей на охоте и рыбалке.

Напомним, что политические амбиции появились и у дочери американского президента Иванки Трамп. Девушка неоднократно заявляла, что не будет претендовать на какие-либо должности в правительстве. Тем не менее позднее она заняла пост советника главы государства, отказавшись от жалования. Ее муж Джаред Кушнер также работает в администрации – его назначили старшим советником в Белом доме.

Автор: Константин Улюкаев6 апреля 2017, 14:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живут восемь внуков Дональда Трампа

567

Политика

Charlie Hebdo высмеял Трампа за атаку на Сирию
У Запада появились вопросы по поводу химатак в Сирии
Путин обвинил бомбящего Сирию Трампа в агрессии
Москва вернула "Большую семерку" с небес на землю

Шоу-бизнес

Милана Кержакова высказалась о смерти отца
Жена Погребняка попала в аварию
Бузова закатила истерику на съемках
Гребенщиков закрутил роман с Толкалиной

Проишествия

Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
В московской подземке нашли следы взрывчатки

Lifestyle

Необычные места для прогулок по Москве
Лучшие дикторы радио и телевидения
Самые страшные фильмы Фрэнсиса Копполы
Трейлер "Матрицы" с Уиллом Смитом бьет рекорды (видео)
Общество

Модельер-убийца держал в страхе всю Москву

Банда во главе с "художником" наводила ужас на работников московских магазинов
Шоу-бизнес

Навка сбежала после скандала с Подольской

Прославленная фигуристка показала фото с отдыха
Шоу-бизнес

Бузова закатила истерику на съемках

Звезду заставили несколько секунд простоять в холодной воде
Происшествия

Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве

Пострадавших удалось эвакуировать без паники

Гороскоп

Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала
Воскресший Ленин разговаривает с Зюгановым
Бизнес-гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Самые яркие роли Надежды Румянцевой
Джеки Чан: от азиатского ястреба до жестокого убийцы
Ведущая "Дома-2" устроила фотосессию в стиле БДСМ
Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез

Спорт

Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову
Жена известного хоккеиста пожаловалась на жизнь в России

Регионы

Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
Не заметившие смерть пациентки врачи ушли домой после работы
Взрыв у школы в Ростове организовал ревнивый любовник
В детском саду Сургута открыли центр ритуальных услуг
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru