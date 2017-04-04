Путин обсудил с Меркель и Олландом теракт в метро Петербурга

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Политики обсудили теракт в Петербурге, борьбу с боевиками и ситуацию в Донбассе.
Иностранные лидеры выразили соболезнования в связи с трагедией. Меркель и Олланд пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления, сообщили в пресс-службе Кремля.
В СМИ появилась информация о трудностях в отношениях пары
Dni.Ru узнали, почему певица проводит время в компании многодетного отца
Камеры наблюдения запечатлели преступника и потерпевшего
Евгений Хорошевцев прокомментировал свой "провал"