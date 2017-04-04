Путин обсудил с Меркель и Олландом теракт в метро Петербурга

Продолжение: Питерский смертник странно себя вел перед терактом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Политики обсудили теракт в Петербурге, борьбу с боевиками и ситуацию в Донбассе.

Иностранные лидеры выразили соболезнования в связи с трагедией. Меркель и Олланд пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления, сообщили в пресс-службе Кремля.



