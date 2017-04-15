Горбачев: Холодная война близко

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обеспокоен обстановкой на международной арене. Политик уверен, что новая холодная война не за горами.

В своем анализе ситуации в мире Горбачев исходил из жесткости заявлений политических лидеров и общей деградации мировой дипломатии. Бывший руководитель СССР заметил, что отношения между крупными державами постоянно ухудшаются.

"Речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной, доктрины получают все более жесткие формулировки. Появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну", – заявил политик. По мнению Горбачев, уже сегодня можно заметить все признаки холодной войны.

Бывший президент СССР добавил, что определенную роль в ухудшении общей ситуации играют и средства массовой информации. "СМИ это подхватывают и подогревают еще больше", – цитирует эксперта издание Bild.

Напомним, Михаил Горбачев неоднократно весьма критически высказывался об обстановке на международной арене. По его словам, отношения между крупнейшими державами с каждым годом лишь накаляются.

"Я думаю, что мы сейчас переживаем такой опасный период. Дело может кончиться как минимум холодной войной. Она уже идет. И тот, кто думает, что он выиграет, чепуха все это!" – говорил он. Как писали Dni.Ru, Горбачев считает, что мировым лидерам нужно переключить внимание на конструктивный диалог и начать двигаться к миру.