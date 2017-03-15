Горбачевым и его женой руководили извне

Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР, родился 2 марта 1931 года. По китайскому гороскопу был отдан под покровительство Овцы (Козы), сообщил известный гипнолог, экстрасенс Геннадий Гончаров.

Его стихия – металл, ассоциирующийся с понятиями твердости, надежности, сухости, защиты и справедливости. Роль управляющей планеты играет Меркурий, олицетворяющий собой ловкость, проворство, дипломатию, тягу к путешествиям и успех в торговле.

Металлический Баран – самый везучий в жизни, он умеет выбрать дело сообразно своим способностям, таланту и желанию. И самое главное, никогда не делает вид, что он сам по себе и ему никто не нужен. Наоборот, очень нуждается в людях, в их советах, внимании, покровительстве, любви, рассказывает Гончаров. От этого окружающие чувствуют свою силу и значимость и готовы ему помогать.

Еще в десятом классе Горбачев стал кандидатом в члены КПСС, рекомендации дали директор и учителя школы (кто застал времена Советского Союза, знает, как это было тяжело). Окончил школу с серебряной медалью и поступил без экзаменов в МГУ имени Ломоносова благодаря полученной правительственной награде. Вот счастье привалило! И это еще не все.

По собственной инициативе был приглашен на освобожденную комсомольскую работу в Ставропольском крайкоме ВЛКСМ. Ведь, человеку, родившему в год Овцы, практически невозможно отказать – он точно знает, в какие двери стучаться, что делать и что говорить, чтобы получить желаемое. К тому же у Михаила Горбачева был веский повод так поступить: его жене, Раисе Максимовне, по показаниям врачей, требовалась смена климата, а у Металлического Барана гипертрофированная потребность заботиться о близких людях, опекать, находиться рядом с ними.

В тоже время Металлическая Овца ценит комфорт, безопасность и привязана к материальным благам. Работать в поле от заката до рассвета – это не про него, хоть он и парнокопытное животное. Всю жизнь стремится находиться в мире роскоши и для этого обзаводится влиятельными друзьями и покровителями.

И Михаил Горбачев, хоть и родившийся в крестьянской семье, как и его супруга, яркий тому пример. Ему покровительствовали первый секретарь крайкома Кулаков, председатель КГБ СССР Юрий Андропов, Михаил Суслов, Андрей Громыко и Леонид Брежнев, который после встречи с Михаилом Горбачевым одобрил его в качестве секретаря ЦК КПСС. Андрей Громыко по личной инициативе выдвинул кандидатуру Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС.

Затем он плавно стал совмещать высшие должности в партийной и государственной иерархии, став Председателем Президиума Верховного Совета, а после – Президентом СССР. И все это время был также Председателем Совета Обороны СССР, Верховным Главнокомандующим, полковником запаса.

"Барашек" в обществе выглядит очаровательно: в разговоре предпочитает не столько говорить, а сколько слушать, с неподдельным интересом расспрашивает собеседника о его делах и планах. Просит совета в различных областях, причем действительно применяет эти советы на практике и умеет показывать советчику свою искреннюю благодарность. А это самая высшая награда для учителя и наставника, бальзам на душу – видеть, как твой опыт, знания и умения претворяются твоим учеником в жизнь.

Однако это не означает, что у него покладистый характер, представитель этого знака бывает достаточно взбалмошным, капризным, придирчивым в мелочах, своими метаниями и сомнениями способен выводить из себя близких друзей. Что и проявилось в противостоянии Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, будущего президента России, начавшемся еще в 1987 году.

Тем не менее, таким людям на карьерном поприще намного удобнее находиться у кого-то в подчинении, так как руководить самостоятельно "Баран" не привык. Становится все интереснее – кто же им руководил?

Так, консервативные политики считают, что Горбачев принимал решения, находясь под сильным влиянием своей жены, Раисы Максимовны, которая прекрасно знала английский язык, готовила документы и проверяла факты и цифры для его монографий. Но по году рождения она была Металлической Козой, родившись 5 января 1932 года. В этот период с 17 февраля 1931 по 6 февраля 1932 года и длился год Металлической Козы по китайскому гороскопу. Кто же ею руководил тогда?

У представителей этого знака в положении гармоничной стороны света выступает Запад, что и подтверждает вся политическая и основная жизнь Михаила Горбачева. Чета Горбачевых бывает за рубежом в многодневных поездках постоянно с 1971 года, несмотря на то, что болезненно расстаются с привычным окружением и с трудом приспосабливаются к переменам.

Также их круг общения ограничивается обычно теми, кого он ценит или кто может быть полезен его карьере. Поэтому ничего удивительного нет в том, что Михаил Горбачев посетил Великобританию по личному приглашению премьер-министра Маргарет Тэтчер и был первым советским лидером, совершившим государственный визит в Италию и Ватикан. И 11 раз встречался с президентами США за шесть лет пребывания в должности генсека.

Горбачев, как любая Металлическая Овца, очень чувствителен и раним, не умеет решать проблемы своими силами, хоть и стремится к гармонии с окружающим его миром и эмоциональному равновесию внутри себя. Только когда его избавляют от необходимости самому принимать решения и нести за них ответственность, "Барашек" способен в полной мере наслаждаться жизнью и украшать своими яркими эмоциями жизнь других. Вследствие этого Михаил Горбачев чрезмерно полагался на "данное слово" и "эмоциональную составляющую" (зуб даю!), не подкрепленную никакими серьезными международными документами.

А вообще талантливый и элегантный, обладающий незаурядными артистическими способностями, очаровательно-эгоистичный, он похож на большого ребенка. После "трудов праведных" на политическом поприще чем сердце успокоится? Успокоится же оно не только изданием собственного многотомного собрания сочинений. Но и съемками в рекламе, документальных фильмах, актерской деятельностью, озвучиванием мультиков, песнями для Раисы, участием в различных ТВ-передачах и проектах. Скачет, как коза!

На Западе Горбачева считают героем, в России же не жалуют за потерю империи. Здесь всегда любили сильных правителей, таких как Александр Невский, Иван Грозный, Петр Первый. Потому и Путин любим народом, а Горбачев, кто угодно в глазах обывателя, но никак не царь на троне. Ставленник – вот его настоящее имя.