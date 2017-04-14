Сколько зарабатывают российские депутаты

На сайте Госдумы в пятницу, 14 апреля, были опубликованы сведения о доходах депутатов за 2016 год. Одним из самых богатых членов нижней палаты парламента стал глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Лидер либерал-демократов задекларировал доход свыше 79 миллионов рублей. В свою очередь, глава КПРФ Геннадий Зюганов отчитался о заработке за прошлый год в размере более пяти миллионов рублей. У лидера фракции "Единая Россия" Владимира Васильева общегодовой доход составил почти шесть миллионов рублей, а руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов заработал за 2016 год более четырех с половиной миллионов рублей.

Опубликовали сведения о своих доходах и нефракционные депутаты нижней палаты парламента. Так, лидер партии "Гражданская платформа" Рифат Шайхутдинов задекларировал доход за прошлый год в размере более 43 миллионов рублей. Другой независимый кандидат, глава партии "Родина" Алексей Журавлев получил в прошлом году практически в десять раз меньше своего коллеги – 4,3 миллиона рублей.

Самым богатым среди "звездных" депутатов оказался Иосиф Кобзон с доходов свыше 45 миллионов рублей. В тройку лидеров среди самых богатых депутатов-знаменитостей вошел лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов (21,88 миллиона рублей) и вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая (15,44 миллиона рублей).





Отчитались о заработке и думские новички. Так, доход телеведущей Оксаны Пушкиной составил почти девять миллионов рублей, а сын народного артиста России Михаила Боярского Сергей заработал 4,54 миллиона.

Самым же "бедным" по уровню указанных в декларации доходов оказался профессиональный боксер Дмитрий Пирог. За прошлый год он заработал чуть больше 147 тысяч рублей.

Напомним, о своих доходах сегодня отчитались также члены правительства. Наименьший заработок в кабмине оказался у главы Минсельхоза Александра Ткачева (5,6 миллиона рублей), министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского (5,7 миллиона), а также руководителя Минсвязи Николая Никифорова (5,8).

В то же время стало известно и о самых богатых министрах. Так, в экономическом блоке правительства наибольший доход задекларировал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. За 2016 года он получил 129 миллионов рублей.

Отчитался о заработке и президент России Владимир Путин. В соответствии с декларацией, за прошедший его год доход составил 8,8 миллиона рублей. В собственности Путина, как и прежде, находятся земельный участок на 1,5 тысячи квадратных метров, квартира в 77 "квадратов" и гараж площадью 18 квадратных метров. В его пользовании также квартира в 153,7 "квадрата" и гаражное место в 18 квадратных метров. Все эти объекты находятся в России.

