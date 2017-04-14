Налоговая посчитала деньги Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прошлом году заработал 8 миллионов 586 тысяч 974 рубля. Это почти на 181 тысячу рублей меньше, чем в 2015 году.

Согласно предоставленной Медведевым декларации о доходах, его ежемесячный заработок в 2016 году составил примерно 715 тысяч рублей. За 2015 год Медведев заработал 8,8 миллиона рублей.

В 2012 году премьер-министр получил из госказны 5,8 миллиона, в 2013 – 4,3 миллиона, в 2014, после повышения денежного вознаграждения по указу президента – 8,5 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

В пресс-службе правительства России объяснили сокращение дохода премьер-министра в 2016 году уменьшением суммы вклада и процентов по нему, передает ТАСС. При этом в декларации главы кабинета министров нет никаких других изменений ни по имуществу, ни по акциям.

Согласно опубликованному документу, супруга Медведева Светлана в 2016 году, как и ранее, не получила никакого дохода. Сам же председатель правительства по-прежнему имеет квартиру площадью 367,8 квадратных метра. Такой же квартирой владеет и его жена Светлана. Вместе с тем на условиях аренды глава правительства владеет земельным участком в 47 соток. При этом и квартира, и участок расположены на территории России.

Как и ранее, Медведев является собственником двух раритетных легковых автомобилей. Это ГАЗ-20 "Победа" 1948 года выпуска и ГАЗ-21 "Волга" 1962 года. У жены в распоряжении – немецкий Volkswagen Golf 1999 года.