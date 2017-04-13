Зять Трампа развалил Белый дом

"Новый фронт гражданской войны" – так назвали ситуацию в Белом доме американские СМИ. В администрации Дональда Трампа возмущаются действиями зятя президента. Джаред Кушнер пытается руководить всем, в том числе и внешней политикой.

Высокопоставленные руководители американской администрации считают действия Джареда Кушнера "крайне ненормальными". Зять президента США занимает пост его старшего советника и, как говорят, оказывает активное воздействие на внешнеполитическую повестку Соединенных Штатов и даже вмешивается в политику национальной безопасности.

Представители Белого дома отметили, что Кушнер пытается "осуществлять управление Советом национальной безопасности на микроуровне", мешая помощнику президента США по нацбезопасности Герберту Макмастеру, пишет портал Washington Free Beacon.

Источники сообщили, что в СНБ разочарованы влиянием зятя господина Трампа на внешнюю политику относительно Ирака, Израиля, Мексики, Саудовской Аравии и Китая. Они отмечают, что Кушнер вмешивается в повестку обсуждения приоритетных вопросов и постоянно следит за действиями СНБ. "Мы до сих пор не знаем нашей политики в отношении текущих вопросов. Поэтому, когда мы получаем запросы по базовым темам от зарубежных коллег, не можем решительно высказывать свое мнение", – цитирует издание один из источников.

Журналистам рассказали, что высокопоставленные сотрудники администрации США называют эти действия "крайне ненормальными и наносящими ущерб инфраструктуре национальной безопасности страны". "Такой прямой контроль над внешней политикой из Западного крыла никогда раньше не осуществлялся. Это приводит к большим трудностям. Мы уважаем его позицию, но это препятствует процессу принятия политических решений", – пожаловались источники издания.

Информация на портале позже обновилась. Появилось сообщение о том, что с журналистами связался официальный представитель Белого дома. Изданию сообщили, что Совет безопасности работает в обычном режиме, все идет гладко, без проблем.